Idosos de 60 anos podem entrar na fila de espera para vacina em SP

Pessoas com mais de 60 anos já podem começar a receber a vacina contra a COVID-19 em São Paulo. Idosos podem se cadastrar na prefeitura para tomar as doses remanescentes do imunizante, chamada de “xepa” da vacina e entrar em uma fila de espera para receber a coronaVac. A vacinação de pessoas entre 80 e 84 anos começa hoje (27) na capital paulista.

Vacina para 60 anos – Fila de espera

A ideia da prefeitura é utilizar as doses que sobraram no fim do dia para aplicar nos idosos com mais de 60 anos. Pois assim, evita-se o desperdício da vacina e acelera-se a imunização. Para isso, é preciso que as pessoas que tem a idade mínima se cadastrem na prefeitura para entrar na fila de espera para a vacina.

“Nós estamos fazendo um cadastro, uma lista de espera, para que ao final do dia, caso haja aquelas doses que ficam remanescentes, nós chamamos os idosos para que eles possam ter a vacinação. Se tiver idosos acamados, nossas equipes vão até a residência da pessoa vaciná-la”, explicou o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido em entrevista à CNN.

Para conseguir entrar na lista de lista, é preciso que a pessoa se dirija até uma Unidade Básica de Saúde da cidade, com documento de identificação e comprovante de residência. É possível checar no site da prefeitura qual a unidade mais próxima de sua casa. Após feito o cadastro, é preciso aguardar um profissional de saúde entrar em contato e chamar para aplicação da vacina.

Vacina São Paulo

A partir de hoje (27), pessoas com idade entre 80 e 84 já podem começar a receber a vacina em São Paulo. A data, inicialmente marcada para dia 1° de março, foi adiantada em dois dias. Neste primeiro momento, a vacina será distrubuída nas 82 unidades das Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) e nos postos de drive thru, em que se deve ir de carro.

Locais de vacinação drive thru

Praça Charles Muller – Estádio do Pacaembu (Zona Oeste);

Neo Química Arena Corinthians (Zona Leste) – (Corinthians);

Autódromo de Interlagos (Zona Sul) – Rua Jacinto Júlio – Portão 9 – KRF;

Centro de Exposições do Anhembi (Zona Norte) – Rua Olavo Fontoura – Portão 38;

Igreja Boas Novas, na Vila Prudente (Zona Leste) – Rua Marechal Malet, 611 – Parque da Vila Prudente.

COVID-19 SP

Com o aumento do número de internados por COVID-19 no estado de São Paulo, o governo tomou algumas medidas restritivas para frear a circulação do vírus. Ficou definido, segundo anuncio do governador João Dória (PSDB), que a partir do dia 26 de fevereiro até dia 14 de março, a circulação de pessoas fica restrita entre 23h até 5h do outro dia. Nesse horário apenas serviços essenciais vão funcionar e pessoas só podem sair de casa em caso de necessidade, como ir ao hospital, por exemplo.