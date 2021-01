IPTU 2021 em SP: veja o que muda nos valores na Capital

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB) decidiu atender ao pedido da Secretaria Municipal de Fazenda e suspender o reajuste do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 2021 em SP. Um dos motivos reais para o congelamento do imposto foi a pandemia do novo coronavírus, que afetou diretamente a economia dos paulistanos e brasileiros no ano passado.

Havia previsão também, de que o imposto fosse corrigido pela inflação, aumento agora descartado. Desta forma, os boletos de IPTU 2021 que chegarão aos imóveis paulistanos no ano que vem deverão vir com o mesmo valor do carnê do ano passado.

Qual será o valor do IPTU 2021 em SP?

Com a suspensão do reajuste, o IPTU 2021 em SP não terá aumento. Ou seja, o contribuinte vai receber em sua casa o carnê do imposto de 2021 com o mesmo valor deste ano.

O tributo poderá ser pago à vista, com 10% de desconto, ou parcelado em até 12 vezes, sem desconto. O pagamento do IPTU 2021 poderá ser feito em qualquer agência bancária, lotéricas e Internet banking até a data do vencimento.

Tenho IPTU atrasado, como devo proceder?

Contribuintes que tem o imposto atrasado e querem acertar, devem procurar a Procuradoria Geral do Município de São Paulo – PGM para negociar. O parcelamento do IPTU pode ser parcelado em até 10 vezes no boleto bancário. Quem preferir quitar toda a dívida, pode optar pelo débito automático.

Para atendimentos tanto do imposto de anos anteriores quanto do IPTU 2021, os cidadão devem realizar agendamento prévio pelo telefone 156 ou pelo Portal SP156. Vale ressaltar que só serão aceitas as marcações para atendimentos cujas demandas não possam ser resolvidas pela internet.