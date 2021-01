Previsão do Tempo SP: primeira semana de 2021 tem máxima de 31ºC

Previsão do tempo SP – A primeira semana de 2021 na maior cidade do país deve ser nublada porém o sol deve sobressair nos três primeiros dia. De acordo com as estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo – CGE, a média da temperatura mínima aferida na madrugada foi de 17,3°C.

Na Grande São Paulo e pelo litoral paulista, a previsão é de sol, sempre junto de um pouco de nuvens, com alguma chuva à tarde, mas não há risco de temporal. Veja a previsão completa:

Previsão do tempo SP – Segunda-feira (04/01/2021)

A primeira segunda-feira do ano, dia 4 de dezembro de 2021, será marcada por muitas nuvens, mas o sol aparece. Entre a tarde e a noite, com a entrada da brisa marítima, a nebulosidade aumenta, porém não há expectativa de chuva significativa.

O ar fica mais seco sobre o estado de São Paulo na segunda-feira, 4 de Janeiro, reduzindo as condições para chuva.

Máxima: 16°C

Mínima: 26°C

Terça-feira (05/01/2021)

Ainda de acordo com o CGE, a terça-feira (05) será de sol forte, o que facilitará a rápida elevação da temperatura. Os termômetros oscilam entre 17°C ao amanhecer e 31°C no meio da tarde. No início da noite, áreas de instabilidade se formam e provocam chuva em forma de pancadas isoladas de curta duração, mas com forte intensidade.

Máxima: 31°C

Mínima: 17°C

Previsão do Tempo SP – Quarta-feira (06/01/2020)

A quarta-feira (06) a previsão do tempo SP será nublada com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia – Inmet. Contudo, o sol pode dar o ‘arzinho da graça’ e aparecer à tarde, o que fará o dia registrar a máxima de 32° C.

Máxima: 32°C

Mínima: 19° C

