IPVA 2021 de SP vence a partir de quinta-feira (7/1); veja calendário

A partir desta quinta-feira (7), proprietários de veículos de São Paulo devem começar a pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e licenciamento de 2021. Aqueles que optarem pelo pagamento à vista em janeiro terão 3% de desconto. Confira o calendário do IPVA de SP em 2021:

Calendário IPVA 2021 de SP

Segundo o levantamento da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o imposto está, em média, 6,77% mais barato em São Paulo em razão da desvalorização dos veículos. Quem deixar de recolher o imposto está sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora pela Selic. Passados 60 dias de inadimplência, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto. Por outro lado, o Conselho Nacional de Seguros Privados decidiu que não haverá cobrança do seguro Dpvat neste ano.

Automóveis, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Segundo o calendário do IPVA de SP em 2021, os pagamentos poderão ser feitos em cota única, com desconto se pagos no prazo da primeira parcela e sem desconto se pagos na data da segunda parcela. Confira os dias de vencimento da primeira, segunda e terceira parcela, respectivamente:

Final 1: 7 de janeiro, 9 de fevereiro e 9 de março;

Final 2: 8 de janeiro, 10 de fevereiro e 10 de março;

Final 3: 11 de janeiro, 11 de fevereiro e 11 de março;

Final 4: 12 de janeiro, 12 de fevereiro e 12 de março;

Final 5: 13 de janeiro, 18 de fevereiro e 15 de março;

Final 6: 14 de janeiro, 19 de fevereiro e 16 de março;

Final 7: 15 de janeiro, 22 de fevereiro e 17 de março;

Final 8: 18 de janeiro, 23 de fevereiro e 18 de março;

Final 9: 19 de janeiro, 24 de fevereiro e 19 de março;

Final 0: 20 de janeiro, 25 de fevereiro e 22 de março.

Caminhões

Da mesma maneiram os caminhões também possuem cotas únicas, que podem ser pagas em duas datas diferentes. Na primeira data é pago o valor com desconto e, na segunda data, o valor sem descontos. Confira:

Final 1: 7 de janeiro, 15 de abril;

Final 2: 8 de janeiro, 15 de abril;

Final 3: 11 de janeiro, 15 de abril;

Final 4: 12 de janeiro, 15 de abril;

Final 5: 13 de janeiro, 15 de abril;

Final 6: 14 de janeiro, 15 de abril;

Final 7: 15 de janeiro, 15 de abril;

Final 8: 18 de janeiro, 15 de abril;

Final 9: 19 de janeiro, 15 de abril;

Final 0: 20 de janeiro, 15 de abril.

Já no pagamento da primeira, segunda e terceira parcela, as datas seguem o seguinte calendário:

Final 1: 9 de março, 15 de junho e 15 de setembro;

Final 2: 10 de março, 15 de junho e 15 de setembro;

Final 3: 11 de março, 15 de junho e 15 de setembro;

Final 4: 12 de março, 15 de junho e 15 de setembro;

Final 5: 15 de março, 15 de junho e 15 de setembro;

Final 6: 16 de março, 15 de junho e 15 de setembro;

Final 7: 17 de março, 15 de junho e 15 de setembro;

Final 8: 18 de março, 15 de junho e 15 de setembro;

Final 9: 19 de março, 15 de junho e 15 de setembro;

Final 0: 22 de março, 15 de junho e 15 de setembro.

Como consultar o valor do IPVA?

A consulta do valor para o calendário do IPVA de SP em 2021 pode ser feita pelo site da Secretaria da Fazenda ou nos canais do banco. Para isso, é preciso informar o número do Renavam e a placa do veículo. Enfim, o pagamento é realizado pela rede bancária.

Pelo site da Fazenda proprietários de veículos para pessoas com deficiência (PCD) também podem consultar se a isenção do IPVA permanece. Assim, o pagamento pode ser feito nos caixas eletrônicos, internet banking e aplicativo de celular do banco, pelo número do Renavam. Além disso, é possível realizar o pagamento em casas lotéricas ou com o cartão de crédito em sites de empresas credenciadas à Secretaria da Fazenda

Calendário de licenciamento

A taxa de licenciamento será de R$ 98,91 para aqueles que realizarem o pagamento até o dia 14, e R$ 131,80 para quem pagar depois. O licenciamento é realizado digitalmente, com o download do documento pelo aplicativo da Carteira Digital de Trânsito ou imprimir nos sites do Poupatempo, Detran e Denatran.

Veículos de passageiros, ônibus, reboque e semirreboque

Placas com final 1: prazo até 30 de abril;

Placas com final 2: até 31 de maio;

Placas com final 3: até 30 de junho;

Placas com final 4: até 30 de julho;

Placas com final 5 e 6: até 31 de agosto;

Placas com final 7: até 30 de setembro;

Placas com final 8: até 29 de outubro;

Placas com final 9: até 30 de novembro;

Placas com final 0: até 30 de dezembro.

Caminhões

Placas com final 1 e 2: prazo até 30 de setembro;

Placas com final 3, 4 e 5: até 29 de outubro;

Placas com final 6, 7 e 8: até 30 de novembro;

Placas com final 9 e 0: até 30 de dezembro.

Leia também:

Valor do IPVA 2021 de São Paulo está disponível a partir desta terça

IPVA 2021: veja valores e datas em todos os estados brasileiros