São Paulo deve entrar em lockdown? Veja o plano do governo

Um dia após a reeleição de Brunos Covas (PSDB) na capital paulista, o governador João Dória (PSDB) decretou que o estado de São Paulo deve regressar à fase amarela, mas descartou o lockdown. Covas também afirmou que seria inviável aplicar tal medida em um munícipio do tamanho de São Paulo e que o lockdown não foi adotado nem na fase mais crítica da pandemia do coronavírus.

Lockdown o que é?

É caracterizado pelo bloqueio total das entradas de determinada região. A medida pode ser adotada em âmbito municipal, estadual ou nacional. É uma medida extrema que os governos podem adotar em momentos de calamidade pública em que o confinamento total é a única saída.

Em 2020, algumas cidades e estados entraram em lockdown para tentar controlar a disseminação do coronavírus. Em São Paulo o lockdown foi discutido, mas não chegou a ser implementado.

Retorno à fase amarela em São Paulo

Ontem (30) o governador do estado, João Dória (PSBD) fez um comunicado afirmando que o estado de São Paulo deve regressar à fase amarela, por conta do aumento de casos e internações por COVID-19.

Fase Amarela em SP: o que muda?

Capacidade limitada a 40% de ocupação a todos os setores

Funcionamento máximo e limitado a 10h por dia (na fase verde este era de 12h por dia)

Estabelecimentos como bares e restaurantes devem funcionar até as 22h

Shoppings centers, galerias, salões de beleza e barbearias terão redução de público (antes o permitido era 60%, na fase amarela em SP é permitido 40%)

Proibição de eventos que contenha público em pé

Academias só poderão atender até 30% da capacidade do local e aulas e práticas em grupo estariam suspensas

Quais regiões que entram na Fase Amarela em SP

Com a medida, por prevenção, seis das 17 regiões que estavam na fase verde, a menos restritiva, entre elas a cidade de São Paulo, regridem e devem voltar a reduzir o funcionamento de comércios e serviços. Já as demais 11 regiões, que já estavam na fase amarela, não avançam e seguem no mesmo estágio.

As escolas, particulares e públicas, que estão abertas desde setembro e outubro em todo Estado, continuam em funcionamento.

Monitoramento dos casos

Com o aumento dos casos e retorno à fase amarela, a partir de agora, o prazo de análise de dados da pandemia passa a considerar intervalos de sete dias, e não mais a cada quatro semanas.

O Governo de São Paulo publicou nesta terça-feira (1º), no Diário Oficial do Estado, os decretos com a atualização das normas do Plano São Paulo e com a extensão do período de quarentena até 4 de janeiro de 2021.

Casos em são Paulo – lockdown

Dados divulgados ontem mostram que São Paulo registra 406.903 casos da doença e 14.394 mortes.

Segundo a secretária do Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, houve aumento na semana epidemiológica número 46, aumentou 18% em internações. Na próxima semana, a 47, aumentou em 17% e na última semana, a 48, o aumento foi de 7%. “Ainda que seja um aumento que não seja tão drástico, nem de perto do que está acontecendo na Europa, é um aumento. Esse aumento nos traz a necessidade de voltar a aplicar as regras do período de estabilidade da pandemia por segurança”, afirmou a secretária.

Lockdown em São Paulo é descartado

Mesmo com aumento de casos e retorno à fase amarela, o lockdown foi descartado na cidade de São Paulo. “Muito difícil realizar lockdown numa cidade que tem 1.762 ruas, que ou de um lado é São Paulo e outro é uma cidade da grande São Paulo ou ela começa na Grande São Paulo e termina em outra cidade. É uma cidade conturbada, é inviável realizar um lockdown”, justificou Covas, em entrevista à Globonews.

Dória também afirmou que “Não há perspectiva de lockdown. Não usamos durante todos meses, desde março, quando tivemos primeiro caso, entendemos que ele não será aplicado”, disse o governador durante coletiva de imprensa.

Anuncio feito um dia depois das eleições

Como o anuncio do retorno à fase amarela aconteceu menos de 24 horas após a vitória de Covas (PSDB) na capital, as pessoas se perguntaram se seria uma estratégia eleitoral. Mas o prefeito afirmou que: “Em nenhum momento a gente se pautou por calendário eleitoral, até porque o mais fácil seria a prefeitura não ter participado desse tipo de discussão, exatamente porque esse é um tema que divide opiniões. Para a prefeitura seria muito mais fácil não ter se envolvido, mas a gente sempre se envolveu e sempre vai atuar aqui no município, de acordo com as orientações da vigilância sanitária. Sempre o nosso compromisso foi de seguir a ciência”. Além disso, segundo o prefeito, não há espaço para discursos alarmistas, como um lockdown, mas também não há para discursos de que a pandemia acabou. “As pessoas precisam ter em mente que os cuidados permanecem, é preciso evitar aglomeração, usar máscara e álcool em gel.”

