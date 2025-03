O bloco vai desfilar no Obelisco do Ibirapuera em SP

Navio Pirata com BaianaSystem fecha carnaval de SP no sábado

Um dos maiores fenômenos do carnaval, o BaianaSystem fecha o Carnaval de São Paulo no sábado, 8 de março, e deve reunir uma multidão. O bloco Navio Pirata vai desfilar na região do Ibirapuera, com partida da Avenida Pedro Álvares Cabral, em frente à praça do Obelisco, seguindo sentido à Praça Armando Sales de Oliveira. A concentração começa às 14h e a dispersão acontece às 17h.

A entrada é gratuita.

O BaianaSystem é um grupo baiano que surgiu em 2009 na música brasileira e que tem uma densa influência do “sound system”, som popularizado na Jamaica. Mas o ritmo é quase impossível de ser definido.

Onde vai ter blocos de carnaval em São Paulo no sábado?

Além do BaianaSystem, veja outros blocos que vão desfilar neste sábado em São Paulo no sábado, 8.

Bloco Poderoso

Horário: 14h

Local: Avenida Brigadeiro Faria Lima, Pinheiros

Cordão do Jamelão

Horário: 15h

Local: Rua dos Trilhos, Mooca

Sorrisinhos Folia

Horário: 16h

Local: Praça Roosevelt, Consolação

Tomojunto

Horário: 17h

Local: Rua Augusta, Centro

Bloco Investe Ni Mim com Jorge Aragão

Horário: Concentração às 11h, desfile das 12h às 15h

Local: Avenida Pedro Álvares Cabral, em frente ao Obelisco do Ibirapuera

Estreia do bloco comandado por Jorge Aragão, com participações especiais de Teresa Cristina e Dudu Nobre.

Bloco Graças a Zeus, é Carnaval!

Horário: Concentração às 10h, desfile das 11h às 14h

Local: Avenida Pedro Álvares Cabral, nas proximidades do Parque do Ibirapuera

Bloco Explode Coração

Horário: Concentração às 15h

Local: Barra Funda

Bloco em homenagem à Maria Bethânia, trazendo muito samba e alegria.

Bloco Saia de Chita

Horário: Concentração às 11h

Local: Pompeia

