No Flow? Veja a data do próximo debate para Prefeitura de SP

O primeiro turno das eleições municipais de São Paulo acontece no dia 6 de outubro, até lá os candidatos ao cargo de prefeito tem mais 3 encontros. O próximo debate será no Flow, canal no Youtube com mais de 5,6 milhões de seguidores, e deve contar com Boulos, Datena, Pablo Marçal, Tabata Amaral e Ricardo Nunes.

Datas dos próximos debates | Eleições 2024

Depois do SBT, o próximo debate para a Prefeitura de São Paulo será no Flow Podcast, no dia 23 de setembro, uma segunda-feira. O evento mediado pelo jornalista Carlos Tramontina será às 19 horas.

Participam do evento os seguintes candidatos: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo).

Antes do primeiro turno, os candidatos ainda não se encontrar no debate da Record, dia 28, depois no UOL/ Folha de S.Paulo, marcado para o dia 30 de setembro, às 10h, e por fim na TV Globo, em 3 de outubro - o último antes da eleição.

Se houver segundo turno, os eventos confirmados são: