O dia 9 de julho é feriado em quais cidades?

O dia 9 de Julho relembra a Revolução Constitucionalista de 1932, que tentou derrubar o então presidente Getúlio Vargas. A data é feriado no estado de São Paulo, mas em outras cidades também?

Onde o dia 9 de julho é feriado?

O feriado de 9 de Julho é comemorado apenas no Estado de São Paulo e, consequentemente, em suas 645 cidades. Neste ano, a data cai em um domingo, por isso, deve ser um dia normal para a população.

A data foi instituída pela Lei Federal n. 9.093, de 12 de setembro de 1995, sancionada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, que dispõe sobre feriados, determina que a data magna do Estado, fixada em lei estadual, feriado civil.

Portanto, por lei, 9 de julho é feriado no Estado de São Paulo, e não ponto facultativo

Na data comemora-se a Revolução Constitucionalista de 1932, que tentou derrubar o então presidente Getúlio Vargas, e é considerada a data magna do Estado.

A Revolução, episódio que também foi chamado de "Guerra Paulista", é considerado o mais importante movimento ocorrido em São Paulo e o último grande combate armado do Brasil. Revolucionários de Mato Grosso do Sul e o Rio Grande do Sul também participaram do levante, porém, a data não é celebrada neste estados.

Próximo feriado nacional

Os brasileiros terão que esperar mais um pouco para aproveitar um feriado nacional, já que o próximo será em 7 de setembro. Mas a boa notícia é que o Dia da Independência do Brasil vai cair em uma quinta-feira, o que significa uma emenda até domingo.

Em seguida, os trabalhadores poderão aproveitar o feriado de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, que também vai cair em uma quinta-feira. Em Mato Grosso do Sul, dia 11 de outubro é feriado em razão da divisão de Mato Grosso e criação do novo estado. Em MS, o feriadão pode durar cinco dias.

O dia Finados, 2 de novembro, também será em uma quinta-feira.

Por fim, o último feriado nacional do ano será no Natal, 25 de dezembro. A véspera é considerada ponto facultativo a partir das 14h, o que pode aliviar um pouco os brasileiros que trabalham no fim de semana.

