O que vai abrir no feriado 7 de setembro em SP? Abre e fecha

O que vai abrir no feriado 7 de setembro de 2022? No Dia da Independência do Brasil, em São Paulo vários serviços não terão atendimento. A Prefeitura de São Paulo decretou que não haverá expediente nas repartições públicas municipais da Administração Direta, Autárquica e Fundacional no feriado nacional.

As agências bancárias também não abrirão, segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos). No feriado de 7 de Setembro, apenas os caixas eletrônicos e os canais digitais vão funcionar.

Contas de água, luz e telefone que vencem na data poderão ser pagas no dia seguinte, quinta-feira, dia 8, sem juros ou multas. O mesmo também vale para boletos com data de vencimento em 7 de setembro.

Os Correios também não abrem, assim como lotéricas e agências do INSS. No comércio, shoppings terão horário diferenciado e o transporte público funcionará com a mesma escala de horários de domingo.

Abaixo explicamos o que abre e o que fecha em São Paulo no feriado de 7 de Setembro, e o que significa a data.

O que vai abrir no feriado 7 de setembro de 2022 em SP?

A Prefeitura de São Paulo informou o que abre e o que fecha no feriado de 7 de setembro de 2022 na capital paulista. Abaixo listamos o que vai abrir no feriado por tópicos. Todas as informações foram divulgadas pela Secretaria Especial de Comunicação da Prefeitura de São Paulo.

Saúde

A vacinação vai funcionar em algumas unidades da capital paulista no feriado de 7 de Setembro, mas em horário diferenciado. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a imunização contra a covid, poliomielite e a campanha multivacinação será realizada nas AMAs e UBSs, das 7h Às 19h.

O que vai abrir no feriado de 7 de setembro:

Hospitais Municipais;

AMAs 24h (Assistências Médicas Ambulatoriais);

Prontos-socorros Municipais;

UPAs (Unidades de Pronto Atendimento);

Caps (Centro de Atenção Psicossocial) AD IV Redenção;

Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência).

AMAs Especialidades;

As AMAs 12h estarão abertas até as 22h;

AMAs/UBSs Integradas funcionarão das 7h às 19h, inclusive para a vacinação;

CCI (Centro de Controle de Intoxicações).

Transporte Público

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a operação dos ônibus no feriado de 7 de setembro será equivalente a circulação de um sábado na capital paulista.

No entanto, conforme o site da Prefeitura, haverá alteração na Linha 2100/10 Term. Vl. Carrão – Pça. da Sé, que será substituída no feriado de 7 de Setembro, pela linha 2100/21 Term. Vl. Carrão – Term. Pq. D. Pedro II. Conforme a prefeitura, a mudança é para assegurar o atendimento aos passageiros que tem a região central como destino.

Postos de venda:

Na capital paulista os postos de venda e atendimento em terminais e Expresso Tiradentes terão funcionamento normal, das 6h às 22h. Mas atenção, o Posto Central e as lojas Jabaquara e Santana estarão fechados, voltando ao funcionamento normal na quinta-feira (8).

Recarga do Bilhete Único:

A recarga de bilhete único funcionará por aplicativo. No site da SPTrans é possível visualizar a lista de app credenciados para a venda de crédito do Bilhete Único. Depois da compra, o usuário pode recarregar o cartão nas máquinas automáticas ou nos validadores no interior dos coletivos.

Feiras, mercados e sacolões

No feriado de 7 de setembro, as feiras livres funcionam normalmente na capital paulista. Hoje a cidade tem mais de 900 feiras por todas as regiões que são realizadas das 7h30 às 13h. Confira clicando aqui o endereço de todas as que abrem neste feriado de quarta-feira.

Alguns mercados municipais e sacolões também vão abrir neste feriado de 7 setembro, veja abaixo quais são e os horários de atendimento:

Central de Abast. Leste das 7h às 13h;

Central de Abast. Pátio Pari das 4h às 17h;

Mercado Guaianases das 8h às 14h

Mercado Ipiranga das 7h às 13h

Mercado Penha das 8h às 13h

Mercado Pinheiros das 8h às 18h

Mercado Pirituba das 7h às 14h

Mercado Sapopemba das 8h às 13h

Mercado Teotônio Vilela das 8h às 14h

Mercado Tucuruvi das 8h às 13h

Mercado Vila Formosa das 8h às 13h

Sacolão Avanhadava das 7h às 17h

Sacolão Bela Vista das 7h às 14h

Sacolão Brigadeiro das 7h às 14h

Sacolão Butantã das 7h às 13h

Sacolão Cid. Tiradentes das 8h às 15h

Sacolão City Jaragua das 8h às 18h

Sacolão Cohab Adventista das 7h às 14h

Sacolão da Lapa das 7h às 13h

Sacolão Estrada do Sabão das 7h às 14h

Sacolão Freguesia do Ó das 7h às 14h

Sacolão Jaguaré das 7h às 14h

Sacolão Jaraguá das 8h às 17h

Sacolão João Moura das 7h às 19h

Sacolão Rio Pequeno das 8h às 14h

Tanto os ecopontos quanto os pátios de compostagem também vão abrir neste feriado de 7 de setembro. Os ecopontos funcionarão das 6h às 18h e os pátios das 14h às 22h.

Direitos humanos e Assistência Social

Abre normalmente na capital paulista a Casa da Mulher Brasileira, que fica na Rua Vieira Ravasco, 26, no bairro do Cambuci. A casa mantém o plantão 24 horas para atendimento a mulheres vítimas de violência mesmo no feriado.

Também mantém funcionamento a Central de Intermediação em Libras, serviço ligado à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, o atendimento funciona 24 horas.

Da parte de Assistência Social, a Prefeitura de São Paulo informou que estarão abertas as seguintes unidades:

Saica (Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes);

SEAS (Serviço Especializado de Abordagem Social);

Centros de Acolhida;

CPAS (Coordenação de Pronto Atendimento Social);

Núcleos de Convivência para Pop Rua,

Repúblicas, Casa Lar, ILPI (Instituições de Longa Permanência para Idosos);

Residência Inclusiva e Serviço de Alimentação Domiciliar para a Pessoa Idosa.

Parques, esporte e cultura

De acordo com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, no feriado da Independência do Brasil, os parques municipais naturais e urbanos irão funcionar normalmente. No entanto, cada um deles tem seu próprio horário que pode ser consultado no link da Secretaria.

A Prefeitura também informou que os Centros Esportivos vão funcionar normalmente nos horários habituais de cada unidade.

Da parte cultural, confira os pontos que vão abrir neste feriado na capital paulista:

Beco do Pinto – aberto das 9h às 17h;

Biblioteca Mário de Andrade – Edifício Sede – Biblioteca Mário de Andrade: aberto das 9h às 18h; Coleção Circulante e Sala Infantil: aberta das 10h15 às 16h45; Edifício Anexo – Hemeroteca: aberto das 9h às 18h;

Capela do Morumbi – aberta das 9h às 17h;

Casa da Imagem (Antiga Casa Nº1) – aberta das 9h às 17h;

Casa de Cultura Butantã – aberta;

Casa de Cultura Campo Limpo – aberta;

Casa de Cultura da Vila Guilherme (Casarão) – aberta;

Casa de Cultura Itaquera (Raul Seixas-Parque Raul Seixas) – aberta;

Casa de Cultura Do Ipiranga (Chico Science) – aberta;

Casa do Bandeirante – aberta das 9h às 17h;

Casa do Grito – aberta das 9h às 17h;

Casa do Modernista – aberta das 9h às 17h;

Casa do Sertanista (Casa Do Caxingui) – aberta das 9h às 17h;

Casa do Tatuapé – aberta das 9h às 17h;

Centro Cultural da Diversidade (Teatro Décio de Almeida Prado) – aberto das 10h às 18h;

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso – aberto das 10h às 22h;

Centro de Culturas Negras – aberto das 7h às 22h;

Centro Cultural Olido – aberto das 15h às 21h;

Centro Cultural São Paulo – Teatro, Cinema, Bibliotecas: aberto

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes – aberto das 10h às 19h;

Centro da Memória do Circo – aberto das 13h às 18h;

Chácara Lane – aberta das 9h às 17h;

Fundação Teatro Municipal/Praça das Artes – Verificar programação no site do teatro

Hemeroteca – Atendimento mediante agendamento;

Monumento à Independência (Cripta Imperial) – aberta das 9h às 17h;

Polo Cultural e Criativo Vila Itororó (Canteiro Aberto) – aberto das 10h às 19h;

Sítio Morrinhos – aberto das 9h às 17h;

Solar da Marquesa de Santos – aberto das 9h às 17h;

Teatro Alfredo Mesquita – aberto das 14h às 23h;

Teatro Cacilda Becker – aberto das 14h às 22h;

Teatro Flávio Império – aberto das 6h às 18h;

O que vai fechar no feriado 7 de setembro de 2022 – SP? A Febraban (Federação Nacional dos Bancos) anunciou que as agências bancárias vão fechar em todo País no dia 7 de setembro. As agências dos Correios também não terão atendimento. No INSS o atendimento ao público também estará suspenso. Veja o que fecha em São Paulo no feriado de 7 de setembro:

Saúde

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, estarão fechados para atendimento ao público os seguintes locais: Ambulatórios de Especialidades;

Hospitais Dia;

Hospitais Dia 24h (funcionarão apenas para demandas internas);

Unidades Básicas de Saúde (UBSs);

Caps II;

Centros de Convivência e Cooperativa (Ceccos);

Centros Especializados em Reabilitação (CERs);

Caps III que atendem 24h funcionarão apenas com demandas internas, sem abertura ao público;

Unidades da rede municipal especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/Aids;

Hospitais públicos veterinários e Centro Municipal de Adoção de Cães e Gatos;

A Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap) funcionará em regime de plantão para atendimento a demandas internas;

Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis).

Transporte público

O Posto Central e as lojas Jabaquara e Santana não vão abrir no dia 7 de setembro na capital paulista, assim como o Posto de Apoio à Mulher, que fica Terminal Sacomã, não terá atendimento na quarta-feira de feriado da Independência.

Subprefeituras, serviços e educação

As praças de atendimento estarão sem expediente neste feriado. Todos os equipamentos ligados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura também não vão abrir neste feriado.

Não haverá atendimento nos Poupatempo nem nas agências do Detran, entre outras repartições públicas do Estado.

O CAF (Centro de Atendimento da Fazenda) também ficará fechado nesta quarta-feira bem como as escolas da rede municipal.

Da parte de Assistência Social, não haverá atendimento nos Cras (Centro de Referência de Assistência Social), Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) e nas Supervisões de Assistência Social.

É feriado dia 7 de setembro?

No dia 7 de setembro o País comemora a declaração de Independência do Brasil. A data passou a ser feriado nacional durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, pós Getúlio Vargas.

Por conta da pandemia, nos anos de 2020 e 2021, alguns governos estaduais anteciparam feriados na tentativa de frear o número de casos da covid-19. No entanto, em 2022, o feriado é válido para todo o País.

Neste ano se comemora o bicentenário da Independência do Brasil.