Onda de calor no Brasil vai atingir 3 estados nos próximos dias

Temperaturas no Rio Grande do Sul podem ultrapassar os 40°C

Os brasileiros podem se preparar para uma onda de calor intensa na segunda quinzena de janeiro de 2022. Segundo o Climatempo, as altas temperaturas devem começar pelo Rio Grande do Sul, e em algumas cidades os termômetros podem chegar a 43ºC. Entenda o que é essa onda de calor e quais estados serão atingidos nos próximos dias.

O que é onda de calor?

Segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM), onda de calor é um período de alguns dias seguidos (entre 3 e 6) em que as temperaturas máximas ficam acima da média. Nesta semana, no sul do país, a situação será causada por um bloqueio atmosférico, que vai impedir que as frentes frias avancem pelo Rio Grande do Sul. Isso fará com que os termômetros marquem até 5ºC a mais do que o normal para o período.

A previsão é de que a onda de calor no sul do país dure, pelo menos, até o próximo fim de semana. Em Porto Alegre, capital do estado, os termômetros podem chegar perto dos 40ºC. Em outras cidades, as temperaturas podem alcançar a marca de 43 graus. Cidades da Argentina, do Paraguai e do Uruguai também vão sofrer com uma forte onda de calor nos próximos dias.

Quando a onda de calor chega a São Paulo?

Nas primeiras semanas de 2022, a capital paulista enfrentou temperaturas abaixo da média para o período. Em alguns dias, os termômetros não passaram dos 23ºC, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Mas a previsão do Climatempo é de que essa situação não dure por muito tempo. Isso porque, já a partir de quarta-feira, a capital paulista deve voltar a esquentar, mesmo com o tempo nublado e a ocorrência de pancadas de chuva.

Ainda nesta semana, em São Paulo, uma leve onda de calor deve elevar as temperaturas para perto dos 30 graus. A partir de sábado, segundo o Climatempo, o sol deve voltar a brilhar na capital elevando ainda mais a marcação dos termômetros durante alguns dias consecutivos. Na próxima semana, as temperaturas devem ficar entre os 19 e os 30 graus.

Quais estados serão atingidos pela onda de calor?

O Inmet emitiu um alerta de perigo a 216 cidades do Rio Grande do Sul que serão atingidos fortemente pelas altas temperaturas. O sul e o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná também devem ter tempo firme e calor, tendência que segue para a região sudeste do Brasil a partir do fim de semana.

Na América do Sul, cidades da Argentina, do Paraguai e do Uruguai já estão sentindo as altas temperaturas desde o início da semana. Algumas previsões falam em termômetros marcando quase 50ºC em algumas regiões dos países vizinhos.

Defesa Civil alerta para o perigo das altas temperaturas

Apesar de boa parte do país estar sofrendo com as fortes chuvas, a região sul enfrenta um longo período de estiagem nos últimos meses, como há muito tempo não se via, o que pode agravar ainda mais a sensação de calor. Além de provocar perdas na agricultura, a estiagem somada ao forte calor pode aumentar o risco de incêndios na vegetação.

A Defesa Civil de Porto Alegre emitiu alguns alertas e cuidados, já que os índices de radiação solar estarão muito altos durante a onda de calor que vai atingir a região. Evitar exercícios ao ar livre entre as 10h e as 16h, manter a hidratação constante, utilizar protetor solar e fazer refeições leves são algumas recomendações do órgão.