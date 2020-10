Parques de São Paulo voltam a funcionar aos finais de semana

Dentro da flexibilização das atividades em São Paulo, por conta da pandemia de coronavírus, chegou a vez dos parques estaduais e municipais voltarem a funcionar aos finais de semana. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, dia 26, pelo prefeito Bruno Covas e passa a valer a partir do dia 31, feriado prolongado de Finados .

Parques voltam a abrir nesse sábado

A notícia foi dada no Parque do Ibirapuera, nesta segunda-feira, durante vistoria no local. Isso porque o espaço foi concedido para a empresa Urbia, nova responsável pela gestão do espaço pelos próximos 35 anos.

As regras serão publicadas no Diário Oficial desta terça-feira, dia 27.

Antes desta nova medida, os parques municipais da capital paulista haviam sido reabertos em julho, com horário reduzido, de segunda a sexta. Nesta ocasião, a cidade estava na fase amarela do plano São Paulo.

No mês seguinte, em agosto, houve ampliação do funcionamento, mas a interrupção das atividades aos finais de semana seguiu.

Agora, a capital está na fase verde do plano São Paulo. Com isso, houve a capacidade de reestruturar horários e dias.

A maior parte dos parques da capital funciona das 6h às 18h de segunda a sexta. Alguns espaços maiores, como o Ibirapuera, por exemplo, têm horário diferenciado. Ao todo, a cidade de São Paulo tem 107 parques municipais.

Confira o cronograma de funcionamento dos parques estaduais aos finais de semana:

Villa-Lobos/Candido: 5h30 às 19h

Água Branca: 6h às 20h

Horto Florestal: 5h30 às 18h

PET – Núcleo Eng Goulart: 8h às 17h

PET – Núcleos Jacuí, Biacica e Jd Helena: 8h às 17h

Juventude: 6h às 19h

Guarapiranga: 8h às 17h

Belém: 6h as 18h

Jequitibá: 8h às 17h

Chácara da Baronesa: 8h às 17h

Embu Guaçu: 8h às 17h

Gabriel Chucre: 6h às 18h

Regras de reabertura

De acordo com as autoridades públicas, há todo um protocolo para a reabertura. Todos os parques terão que recomendar aos seus visitantes que respeitem o distanciamento de, no mínimo, 1,5 metros entre os frequentadores. Confira abaixo outras regras:

pessoas de grupos de risco (idosos, grávidas, lactantes e portadores de doenças crônicas) devem evitar visitar os parques

as atividades devem ser praticadas, prioritariamente, individualmente (aulas de ginástica coletivas, uso de equipamentos e recreação infantil seguem proibidas)

aglomerações devem ser evitada

uso de máscara é obrigatório

ambientes fechados, como espaços de leitura e brinquedotecas nos parques permanecerão sem operar

permanecerão sem operar os parques deverão disponibilizar álcool em gel em todas as portarias de acesso e aferir a temperatura dos visitantes nas entradas, se desejarem

deverão disponibilizar álcool em gel em todas as portarias de acesso e aferir a temperatura dos visitantes nas entradas, se desejarem limpeza e desinfecção de banheiros, bebedouros, bancos e lixeiras será intensificada

serviços de alimentação, lazer e estacionamento também poderão reabrir, mas terão que seguir as regras de distanciamento e higiene

nos parques Villa-Lobos/Candido Portinari, Água Branca, Horto Florestal e Juventude, que recebem maior número de visitantes, serão instaladas cabines de desinfecção

O governo do Estado de São Paulo informou que o funcionamento dos parques aos finais de semana e feriados será avaliado durante um mês. Após esse prazo será analisada a necessidade de mudanças nos regramentos.