Prefeitura de São Paulo decide cancelar o Réveillon virtual

Após o agravamento da pandemia da COVID-19, a prefeitura de São de Paulo decidiu cancelar o réveillon virtual 2021. Este ano, o evento seria transmitido online, sem os tradicionais shows e queima de fogos na av. Paulista. Mas também foi cancelado com o aumento de casos no estado. atrações como Maiara e Maraisa e MC Guimê já estavam confirmadas. Ano passado, a festa reuniu cerca de 2 milhões de pessoas.

Réveillon virtual cancelado

Por meio de nota a Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo afirmou que a decisão foi tomada por conta do agravamento da pandemia. Dessa maneira, eles estariam reforçando a necessidade das medidas de segurança, como distanciamento social.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“A Secretaria Municipal de Turismo fomentará outras formas de promoção do turismo na cidade de São Paulo que sejam seguras e estejam de acordo com as novas diretrizes sanitárias da pandemia de covid-19”, anunciou.

O órgão também afirmou que estava seguindo os protocolos de segurança, mas ainda sim decidiu que a melhor decisão seria não realizar o evento.

“Embora tenham sido tomadas todas as precauções para total segurança de artistas e profissionais envolvidos, conforme determinação dos protocolos de saúde, com esta medida, a cidade de São Paulo espera enfatizar a importância de manter o distanciamento social e as medidas de prevenção à COVID-19 durante as festas de fim de ano”, diz a nota.

Os recursos inicialmente destinados à contratação de artistas serão utilizados para uma ação conjunta entre as secretarias municipais de Cultura e de Turismo.

Fase amarela no dia 31

No dia da virada de ano, o estado de São Paulo vai estar na fase amarela. O que significa mais restrições ao horário de funcionamento do comércio e de serviços, além da capacidade de ocupação e atendimento. Os restaurantes e bares devem fechar às 22h e só podem servir bebidas alcoólicas até às 20h. Além disso, a capacidade máxima dos estabelecimentos foi reduzida para 40%.