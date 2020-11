Previsão do Tempo em SP: confira como fica a semana

De acordo com a previsão do tempo em SP, a primeira semana de novembro será de temperatura amena e com possíveis pancadas de chuva no decorrer dos próximos dias. Com média máxima prevista para 22º, os paulistanos continuarão enfrentando o frio até a próxima sexta-feira. Já no fim de semana, as temperaturas podem subir, ultrapassando os 25º e com nenhuma possibilidade de chuva.

Previsão do Tempo em SP este mês

De acordo com o Instituto Climatempo, houve um bloqueio atmosférico no mês passado e as frentes frias e baixas pressões voltaram a influenciar o Brasil. O ar úmido começou a se espalhar da região Norte para o Centro-Oeste e Sudeste, ajudando a formar nuvens de chuva e áreas de instabilidade. O efeito do La Niña – resfriamento da porção central e leste equatorial do oceano Pacífico – se intensificou e deverá comandar o clima em novembro e todo o verão de 2021, segundo a previsão do tempo em SP. As chuvas fortes que poderão chegar em novembro poderão causar transtornos em toda região Sudeste.

Primeiro dia de novembro foi o mais frio em sete anos

No último domingo (1), as temperaturas registraram máxima de 17,9ºC em São Paulo. De acordo com o Climatempo, esta foi a menor temperatura para um mês de novembro desde 2013. A média máxima de referência para o mês é de 26,9º C. Para o último final de semana, segundo a previsão do tempo em SP, com emenda do feriado de finados, já era esperado que seria de chuva e frio na capital paulista.