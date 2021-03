Previsão do tempo litoral paulista: final de semana será de chuva e calor

A previsão do tempo do litoral paulista indica que o final de semana será e muita chuva, e tempo instável. De acordo com informações do portal de meteorologia Climatempo, os municípios litorâneos de São Paulo terão temperaturas médias de 22ºC e 27ºC, com apenas algumas cidades atingindo a casa dos 29ºC. Confira a seguir a previsão completa do DCI Digital.

Sexta-feira (12/03) – Previsão do tempo litoral paulista

São Sebastião: A sexta-feira será de sol com muitas nuvens durante a manhã. Já na parte da tarde, tempo de sol entre nuvens vai se manter, mas com alta probabilidade de chuva a qualquer momento. À noite também será de chuva em pontos isolados do município. As temperaturas variam entre 23ºC e 27ºC.

Praia Grande: O tempo na região sul do litora paulista será um pouco mais quente, com temperaturas máximas chegando aos 28ºC. A mínima de 23ºC se mantém na cidade. Já a previsão meteorológica não deve mudar, o sol com aumento de nuvens por parte da manhã, e pancadas de chuvas no período da tarde e à noite.

Baixada Santista: O dia começa com sol, mas ao decorrer das horas, ao se aproximar do período da tarde, as nuvens tomam conta da cidade, trazendo também pancadas de chuva em toda a cidade entre à tarde e à noite. A mínima será de 23ºC e a máxima de 28ºC, com sensação térmica abafada.

Sábado (13/03) – Previsão do tempo litoral paulista

São Sebastião: O sábado começa assim como o dia anterior, com sol e muitas nuvens durante o dia. Já na parte da tarde, o tempo se fecha e o céu fica nublado, com chuva a qualquer momento. O período da noite não será diferente, e os termômetros variam entre 22ºC e 26ºC.

Praia Grande: A situação na região sul do litoral paulista fica parecida com a do litoral norte, mas com diferença de pequena elevação na tempura. Também com sol entre nuvens e chuva à tarde, a máxima atinge a casa dos 27ºC e a mínima será de 22ºC, mas no começo do dia, na parte da manhã.

Baixada Santista: Na cidade de Santos, a temperatura fica um pouco acima média, chegando aos 29ºC. O típico clima de verão terá sol, formação de nuvens, e períodos de nublado com chuva a qualquer hora no período da tarde. A mínima será de 22ºC.

Domingo (14/03) – Previsão do tempo litoral paulista

São Sebastião: O domingo começa com temperatura média de 21ºC, mas que logo muda com o aumento dos raios de sol na parte da manhã. O sol entre nuvens faz com que a tarde seja chuvosa e abafada, com 28ºC de média. As pancadas de chuva devem aparecer somente no final da tarde e começo da noite.

Praia Grande: Assim como o litoral norte, o litoral sul terá um domingo chuvoso na parte da tarde, mas de sol no período da manhã e começo da tarde. A temperatura atinge 29ºC e por isso o dia será o mais quente do final de semana. A chuva no final da tarde faz com que a formação de arco-íris seja alta.

Baixada Santista: O clima fica parecido com o da Praia Grande, região próxima a Santos. O sol entre nuvens deve prevalecer no período da manhã, e a tarde será quente, com 29ºC.

Acompanhe as últimas notícias no DCI