Previsão do tempo para a 1ª semana de abril de 2021 em SP

SÃO PAULO – Abril já começa na próxima quinta-feira e a primeira semana do mês deve ser de calor moderado em São Paulo. A previsão do tempo SP indica sol com algumas nuvens no dia 1º, a cidade deve atingir a máxima de 26ºC, com sensação térmica de 28ºC, sem risco de chuva.

A umidade relativa vai oscilar entre 35% e 80% no primeiro dia de abril. As variações apresentadas ao longo do dia estão dentro dos valores aceitáveis para São Paulo.

Previsão do tempo SP para sexta-feira (02/04/2021)

Os paulistanos já podem preparar o guarda chuva, pois na sexta-feira há 90% de chance de chover em toda a capital durante a manhã e noite. São esperados cerca de 4mm. A umidade relativa do ar pode variar entre 41% e 81%.

mínima de 17ºC

máxima de 25ºC

Tempo no sábado em São Paulo (03/04/2021)

O sábado em São Paulo deve amanhecer com sol entre nuvens e permanecer assim ao longo de todo o dia. Já a noite o céu fica nublado. A umidade relativa do ar pode variar entre 32% a 80%. Sem chances de chover.

mínima de 17ºC

máxima de 26ºC

Previsão do tempo para o Domingo de Páscoa (04/04/2021)

A manhã do domingo de Páscoa deve ser de clima ameno em toda São Paulo. O sol deve raiar entre nuvens e permanecer assim durante todo o dia. No período da tarde e noite estão previstas pancadas de chuva. Há 90% de probabilidade de chover 4mm em toda a cidade.

mínima de 16ºC

máxima de 26ºC

Previsão do tempo SP para segunda-feira (05/04/2021)

A segunda-feira da próxima semana deve começar com tempo aberto, sem nuvens no céu. Não há previsão de chuva para nenhum período do dia. Na parte da noite, o clima fica estável, sem nuvens e com ventos leves. A umidade do ar varia entre 37% e 81%. Atenção para a mudança brusca de temperatura.

mínima de 21ºC

máxima de 28ºC

Previsão do tempo SP para terça-feira (06/04/2021)

Na terça, o dia amanhece com o céu sem nuvens e sol forte em toda a capital. Não há previsão de chuva ao longo do dia. Durante a noite, o céu permanece sem nuvens e temperatura amena. A umidade do ar varia entre 45% a 77%.

mínima de 21ºC

máxima de 29ºC

Previsão do tempo SP para quarta-feira (07/04/2021)

A quarta-feira promete ser quente em São Paulo. Sem previsão de chuva e com céu sem nuvens, o tempo deve ser estável em todas as regiões. Já durante a noite, a temperatura deve ficar mais amena. A umidade do ar varia entre 42% a 74%.

mínima de 22ºC

máxima de 30ºC

Como será o clima em abril de 2021?

O mês de abril deve dar início ao período de estiagem em São Paulo. Estão previstos cerca de 69mm ao longo de todo o mês. Estão previstos oito dias chuvosos.A umidade relativa do ar deve circular na casa dos 82%.

Temperatura mínima média – 17,3°C

Temperatura máxima média – 26,4°C

Quando começa a esfriar em 2021?

Em São Paulo as frentes frias devem chegar com maior intensidade em meados de junho, com o início do inverno previsto para o dia 21 do mesmo mês. Ao longo do mês anterior, maio, a temporada mínima média deve ficar na casa dos 13,1ºC.