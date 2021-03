Veja a previsão do tempo para a 1ª semana de Outono em SP

SÃO PAULO – O outono começou neste sábado (20/03) com bastante sol e temperaturas altas na capital paulista. Segundo a previsão do tempo do DCI Digital, a cidade atinge a temperatura máxima de 27°C, mas com sensação térmica de 28ºC. Já no período da tarde, há possibilidades de chuva isolada e passageira.

A primeira semana do outono será bastante quente e ensolarada, prometendo dias típicos de verão. Entretanto, o volume de chuva deve diminuir em comparação a semana anterior. A informação é das estações meteorológicas do CGE da Prefeitura de São Paulo. Sendo assim, os temporais devem dar uma trégua na capital nos próximos dias.

Previsão do tempo para semana em São Paulo

Domingo (21/03)

O domingo será muito sol e sem previsão de chuva, de acordo com dados meteorológicos do DCI. O céu vai estar aberto, sem presença de nuvens. A situação deve mudar no final da tarde, quando fechará um pouco, com aspecto nublado, mas sem chances de pancadas de chuvas.

mínima 19ºC

máxima 31ºC

Segunda-feira (22/03)

O primeiro dia da semana, segunda-feira, será parecido com o domingo. Isso porque a temperatura também deve atingir números altos, e com bastante sol. Não terá nuvens e a previsão é que não chova em nenhum ponto da capital paulista e também da grande São Paulo.

mínima 18ºC

máxima 31ºC

Terça-feira (23/03)

A terça-feira vai começar com temperatura mais baixas, e que mudam ao decorrer do dia. O período da tarde será ensolarado, quente e sem a presença de nuvens. A falta de chuva também se repete. A noite será de calor, com temperaturas atingindo temperatura média de 28ºC.

mínima 17ºC

máxima 31ºC

Quarta-feira (24/03)

A previsão do tempo em SP se repete na quarta-feira, com diferença das temperaturas, que serão mais elevadas do que o dia anterior. A tarde será mais quente, assim como o período da noite, com termômetros atingindo 30ºC. No começo do dia, o céu tem sol entre nuvens, mas o tempo abre à tarde. Não chove.

mínima 18°C

máxima 32°C

Quinta-feira (25/03)

Na quinta-feira a chuva volta a aparecer na capital paulista, o que vai refrescar o calor intenso dos dias anterior. A temperatura máxima será menor no fim da semana. Na parte da manhã o sol aparece com nuvens, e o cenário se mantém até o fim da tarde, quando há pancadas de chuvas que se estendem até à noite.

mínima 20°C

máxima 29ºC

Sexta-feira (26/03)

A sexta-feira será parecida com a quinta. O dia começa com tempo aberto e bastante sol, mas o aumento da formação de nuvens toma conta ao se aproximar do período da tarde. O dia termina com chuva rápida e passageira, que se estende até o começo da noite. Apesar disso, o calor não dará trégua no período da noite, que vai atingir a casa dos 28ºC.

mínima 19°C

máxima 29ºC

