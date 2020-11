Previsão do tempo: semana em SP segue com tempo fechado e frio

Os paulistanos estão desacostumados com os últimos dias de primavera, afinal frio e chuva têm dado o tom na previsão do tempo. A má notícia para muita gente é que a situação prossegue entre esta terça e quarta-feira, dias 3 e 4.

Como fica a previsão do tempo para São Paulo?

No dia 2, a temperatura mínima foi de 12,7°C, segundo a previsão do tempo do Climatempo. Essa já era considerada a madrugada mais fria para um dia de novembro na cidade, desde 2017. Em 12 de novembro de 2017 a mesma temperatura havia sido registrada.

Só que hoje a previsão do tempo mostra que está ainda mais frio. Logo às 6h da manhã os termômetros na cidade de São Paulo registraram apenas 12°C.

Novembro fará frio?

A história será mais ou menos essa. Não que todo mês de novembro seguirá com temperaturas tão baixas, mas o clima frio atípico vai persistir na previsão do tempo por mais alguns dias na Grande São Paulo.

Uma grande frente fria que chegou ao Brasil na virada de outubro para novembro e trouxe uma forte massa de ar frio de origem polar, diz o Climatempo.

Este sistema de alta pressão atmosférica está sobre o mar, mas seu vento frio vai continuar chegando ao estado de São Paulo por toda a semana. Haverá, sim, presença do sol, mas o vento frio constante inibe a elevação normal da temperatura.

Nesta semana, a previsão do tempo diz que o sol e o tempo seco predominam no estado de São Paulo. Amanha, dia 4, e na quinta-feira, 5 de novembro, pode chover no norte e no leste de São Paulo e volta a chover também na Grande São Paulo e pelo litoral. Mas não tem previsão de temporal. A Defesa Civil monitora situações de risco.

A temperatura sobe um pouco mais na sexta-feira, que já terá uma sensação de um pouco de calor à tarde na Grande São Paulo.