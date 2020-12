Previsão do tempo SP: como vai ser o último fim de semana do ano?

Previsão do tempo SP – O último final de semana de 2020 em São Paulo vai ter temperaturas médias, entre 17°C e 27°C, mas deve contar com algumas pancadas de chuvas, principalmente no sábado e domingo, durante a tarde e a noite. Além disso, a umidade vai estar variando entre 40% e 90%, em média durante os dois dias.

De acordo com dados da rede de estações meteorológicas do CGE da Prefeitura de São Paulo a temperatura média na cidade oscilou em torno dos 16,5°C, no feriado de natal (25). Contudo, durante o final de semana, elas devem subir.

Sábado (26/12/2020) – Previsão do tempo SP

O último sábado (26) do ano deve começar com céu nublado, temperatura média mínima em torno dos 17°C e vento de sudeste. No decorrer do dia o sol aparece entre muitas nuvens elevando a temperatura até os 24°C com taxas de umidade do ar entre 50% e 95%. O tempo começa a dar sinais de mudança a partir da tarde com o surgimento de áreas de instabilidade que provocam pancadas de chuva com potencial para a formação de alagamentos e quedas de árvores.

Máxima: 26°C

Mínima: 17°C

Domingo (27/12/2020)

O domingo (27) deve amanhecer com poucas nuvens no céu, com baixa possibilidade de chuvas. Já à tarde, o dia começa a ficar nublado, com chance de chuva e tempestades. À noite a tendência é continuar assim e com previsões de pancadas. A temperatura fica parecida com sábado, não devendo variar mais do que entre 18°C e 27°C.

Máxima: 27 °C

Mínima: 18 °C