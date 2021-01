Previsão do Tempo SP: fim de semana na capital terá máxima de 28ºC

Depois de uma semana quente, os paulistanos podem ficam despreocupados que o fim de semana será um pouco mais fresco. A Previsão do Tempo SP garante um fim de semana com temperaturas mais baixas. Segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo – CGE/SP, tanto o sábado quanto domingo o clima permanecerá ameno e as temperaturas não passarão dos 28°.

Tempo em SP no sábado (09/01/2021)

O sábado (09) deve começar com céu encoberto, temperatura mínima na faixa dos 20°C e vento soprando do quadrante sul. Durante a tarde ocorrem pancadas rápidas de chuva isolada, que também podem provocar a formação de alagamentos.

No período da noite apenas chuva fraca e isolada. A temperatura máxima atinge os 28°C e as taxas de umidade do ar oscilam entre 55% e 95%.

Máxima: 28°

Mínima: 20°

10mm de chuva

Domingo (10/01/2021)

Já o domingo o clima da previsão do tempo SP estará tipicamente preciso. O astro-rei dará a o ar da graça e deixará o tempo abafado. No decorrer da tarde, o paulistano poderá sentir a combinação de calor e a entrada da brisa marítima. Há risco de pancadas de chuva, mas no fim da tarde. Os termômetros oscilam entre 21°C ao amanhecer e 28°C no meio da tarde.

Máxima: 28°

Mínima: 21°

5mm de chuva

Previsão do Tempo SP na segunda-feira (11/01/2021)

A segunda-feira (11) a previsão é que haja muitas nuvens com pancadas de chuva, por vezes forte, e com trovoadas isoladas em toda cidade de São Paulo. As temperaturas permanecerão baixas e a máxima registrada pelo CGE é de 26°. Já a umidade relativa do ar na segunda-feira estará em 100%.

Máxima: 26°

Mínima: 20°

10mm de chuva

