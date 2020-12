Previsão do tempo SP indica calor intenso de 33°C no fim de semana

Os paulistanos devem se preparar para enfrentar mais um final de semana quente na capital paulista. A previsão do tempo SP indica que tanto no sábado, 19, quanto no domingo, 20, os termômetros devem ultrapassar os 30°, segundo mostra o site meteorológico Climatempo.

Apesar do clima quente, há expectativa de chuva nos dois dias, tanto pela tarde quanto pela noite, segundo a previsão SP. Portanto, quem for sair, precisará levar guarda-chuva para não ser pego de surpresa com a chuva repentina.

Sábado (19/12) – Previsão do tempo SP

As temperaturas no sábado começam amenas e aumentam com o passar das horas. A manhã terá sol com nuvens. A previsão do tempo SP ainda indica que, pela tarde, a temperatura deve atingir seu pico e chegar a 32°, depois haverá pancadas de chuva que podem seguir até a noite.

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

Temperaturas: mínima de 19° e máxima de 32°

Domingo (20/12)

Domingo será mais quente. Os termômetros também vão registrar temperaturas mais baixas no início do dia, mas elas vão se elevando até atingir os 33°. A previsão do tempo SP para o dia indica tendência do clima é parecida com a de sábado e a chuva deve começar pela tarde.

A umidade relativa do ar fica entre 37% e 75%, o que é considerado aceitável e não prejudicial à saúde. Ainda de acordo com a previsão SP, como haverá sol seguido de chuva nos dois dias do fim de semana, há alta probabilidade de formação de arco-irís. Veja como fica cada dia:

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Temperaturas: mínima de 21° e máxima de 33°

