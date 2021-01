Previsão do tempo SP indica chegada de frente fria na Capital

A semana do dia 18 começa com temperatura mais altas, que não devem abaixar menos que 20°C na cidade de São Paulo. Contudo, as chuvas não sessam e deve haver pancadas durante toda a semana, segundo os dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.

Segunda-feira (18/01/2021)

A segunda-feira vai começar com o dia ensolarado, com poucas nuvens no céu. Contudo, durante a tarde, o tempo deve começar a fechar e é possível que a cidade sofra com pancadas de chuva. A aproximação de uma frente fria intensifica as instabilidades sobre o Estado de São Paulo, provocando chuvas na forma de pancadas generalizadas com até forte intensidade a partir do meio da tarde e noite.

Temperatura máxima: 30°C

Temperatura mínima: 22°C

Terça-feira (19/01/2021) – Previsão do tempo SP

Na terça-feira o tempo deve ficar mais chuvoso e com temperaturas mais amenas do que na segunda-feira. A previsão indica que o dia todo deve ficar nublado e com chuvas na cidade, desde a madrugada até a noite. Durante a tarde o potencial para tempestade é moderado. A continuidade das chuvas eleva o risco para formação de alagamentos e deslizamentos de terra.

Temperatura máxima: 26°C

Temperatura mínima: 21°C

Quarta-feira (20/01/2021) – Previsão do tempo SP

Na quarta-feira as temperaturas não oscilam muito, assim como nos outros dias. A previsão é de amanheça com sol e algumas nuvens e que haja chuvas intercaladas e rápidas durante o dia e a noite.

Temperatura máxima: 28°C

Temperatura mínima: 21°C

Quinta-feira (21/01/2021) – Previsão do tempo SP

Na quinta-feira o dia deve começar com sol, mas as nuvens vão se formando ao longo da manhã. Durante a tarde e a noite pancadas de chuva devem acontecer na cidade. Deve chover aproximadamente 16mm. Assim como nos outros dias da semana, as temperaturas se mantem mais altas e sem grande oscilação.

Temperatura máxima: 29°C

Temperatura mínima: 20°C

