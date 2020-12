Previsão do Tempo SP indica chuva durante a semana

Depois de uma semana quente em São Paulo, mudanças no tempo estão previstas para a próxima semana. Um frente fria irá que irá passar pela região, vai deixar o tempo instável e, por causa da chuva, do excesso de nuvens e da entrada dos ventos mais frios, as temperaturas tendem a diminuir. Veja a previsão do tempo SP:

Previsão do tempo SP – segunda-feira (7/12/2020)

A segunda-feira (07) deve apresentar tempo nublado e chuvoso, com períodos de melhoria no decorrer do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 17ºC e máximas que não devem superar os 21ºC. A continuidade das chuvas eleva o potencial para formação de alagamentos e deslizamentos de terra.

Máxima de 20ºC

Mínima de 29ºC

Umidade do ar: 67%

Terça-feira (8/12/2020)

Na terça-feira (8) o tempo segue instável, mas o sol deve aparecer entre nuvens no decorrer do dia. As temperaturas variam entre mínimas de 17°C e máximas de 24°C. No decorrer da tarde as instabilidades voltam a ganhar força, o que favorece o retorno das chuvas na forma de pancadas para a Grande São Paulo

Máxima de 17ºC

Mínima de 24ºC

Umidade do ar: 90%

Previsão do tempo SP – Quarta-feira (9/12/2020)

Na quarta-feira a previsão do tempo SP indica sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublados com chuva a qualquer hora.

Máxima de 18ºC

Mínima de 25ºC

Umidade do ar: 90%

Quinta-feira (10/12/2020)

Sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite a chuva deve parar.

Máxima de 17ºC

Mínima de 27ºC

Umidade do ar: 90%