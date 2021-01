Previsão do tempo SP indica fim de semana com máxima de 31ºC

A previsão do tempo SP indica temperaturas altas neste final de semana. Porém, por conta do ar abafado, a sexta-feira, o sábado e o domingo podem contar com trovoadas na capital paulista. As máximas podem chegar a 31ºC.

Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, a chuva intensa em curto período de tempo durante os dias poderá trazer transtornos à população, como pontos de alagamentos, conforme já verificado nos últimos dias. Além disso, deve se prestar atenção ao protetor solar por conta do sol intenso, mesmo com nuvens.

Previsão do tempo SP – Sexta-feira (15/01/2021)

A sexta-feira começa com temperaturas baixas e com sol encoberto por nuvens. A partir do meio-dia, a temperatura passa a subir, porém, a probabilidade de chuvas também aumenta. A previsão do tempo indica chance de pancadas de chuva acontecerem à tarde e à noite em 90% em SP.

Máxima de 19ºC

Mínima de 28ºC

Sábado (16/01/2021)

A previsão do tempo em SP para sábado indica um dia parecido com a sexta-feira, no entanto, espera-se temperaturas mais altas, chegando aos 30ºC no período da tarde. Sol aparece desde a manhã com muitas nuvens. A probabilidade de chuvas também é alta, em 90%. A notícia boa é que há grandes chances de formação de arco-íris na cidade de São Paulo.

Máxima de 19ºC

Mínima de 30ºC

Domingo (17/01/2021)

Domingo será o dia mais quente deste final de semana, com termômetros marcando 31ºC. O último dia da semana terá sol entre muitas nuvens e rápida elevação da temperatura na parte da manhã. Assim como tem sido nos últimos dias, a previsão do tempo em SP espera pancadas de chuvas fortes e periódicas durante à tarde e à noite.

Máxima de 20ºC

Mínima de 31ºC

