Previsão do tempo SP indica tempestades e máxima de 31ºC

A previsão do tempo SP indica uma semana típica de dias de verão, com chuva forte e tempo nublado na capital paulista. As máximas podem chegar a 31ºC. De acordo com o Climatempo, além do clima quente e úmido que é favorável à ocorrência de chuva, o padrão de circulação dos ventos nos diferentes níveis da atmosfera também está muito favorável para o desenvolvimento de fortes áreas de instabilidade. Existem grandes chances de tempestades e risco de alagamentos.

Previsão do tempo SP – Segunda-feira (11/01/2021)

Clima quente e úmido se alonga por toda a semana, ao lado de pancadas de chuvas e possíveis tempestades A segunda-feira (11) terá sol quente e aumento de nuvens pela manhã. À tarde, devido ao tempo quente e úmido que predomina na Região Sudeste no verão, a probabilidade de chuvas fica em 90%. Ainda na parte da tarde e começo de noite, há potencial de tempestade moderado. Em razão das chuvas, teremos alta probabilidade de formação de arco-íris!

Máxima de 21ºC

Mínima de 29ºC

Terça-feira (12/01/2021)

Com 65% de umidade, a terça-feira começa com temperaturas mais amenas e céu nublado, porém, como esperado dos dias de verão, chega a pontos altos do termômetro. Será o dia com a temperatura mais alta desta semana. Durante a tarde, teremos sol, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas.

Máxima de 23ºC

Mínima de 31ºC

Previsão do tempo SP – Quarta-feira (13/01/2021)

A quarta-feira começa com céu encoberto e a probabilidade de chuvas já inicia no início da manhã. As pancadas de chuvas mais intensas devem acontecer no começo da tarde até o início da noite, quando a temperatura abaixa e chega aos 20ºC.

Máxima de 21ºC

Mínima de 28ºC

Quinta-feira (14/01/2021)

De acordo com o Climatempo, a quinta-feira será o dia mais chuvoso da semana. Logo pela manhã, há probabilidade de chuvas, que se estende ao longo do dia todo.

Máxima de 20ºC

Mínima de 27ºC

Sexta-feira (15/01/2021)

A sexta-feira tem grandes chances de ser bem chuvosa: a probabilidade de chuva supõe 6mm de pluviosidade. A manhã começa nublada e vai ganhando temperatura ao longo das horas. À tarde, há a possibilidade de aguaceiros e tempestades.

Máxima de 20ºC

Mínima de 28ºC

