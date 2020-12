Previsão do tempo SP para o fim de semana indica chegada de frente fria

A previsão do tempo SP indica instabilidade para o primeiro fim de semana de dezembro, que pode ser marcado por mudança no clima. Chuvas fortes e em grandes volumes também podem ser registradas entre os dias 4 e 6 do mês. As informações são do Climatempo.

A passagem de uma passagem de frente fria, de um cavalo meteorológico e de um sistema de baixa pressão vai causar queda de temperatura dia a dia, segundo a previsão do tempo SP.

Previsão do tempo SP – sexta-feira (4/12/2020)

A mudança já começa na sexta-feira, 4. O dia inicia abafado e com sol, mas deve terminar fresco, com a queda de temperatura no decorrer da noite. Pela tarde, há aumento de nuvens e a chuva pode ser registradas nas primeiras horas na capital. A temperatura máxima alcança os 28°C e os índices de umidade oscilam entre 45% e 95%.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Máxima de 20ºC

Mínima de 29ºC

Sábado (5/12/2020)

Já a previsão do tempo SP para sábado é de outra leve queda na temperatura. Máxima de 24°C e taxas de unidade do ar entre 55% e 95%. As chuvas devem ocorrer de forma isolada com intensidade fraca entre o fim da tarde e o início da noite.

Máxima de 18ºC

Mínima de 25ºC.

Previsão do tempo SP – domingo (6/12/2020)

No domingo, porém, o tempo ter uma mudança brusca e a sensação de frio pode predominar. Há chances de chuva pela pela manhã e vão se seguir tarde e pela noite, por isso, o paulistano deve ficar atento e não esquecer o guarda-chuva caso precise sair.

Além disso, as temperaturas vão permanecer baixas com máximas que não passam dos 25°C por várias cidades.

Máxima de 17ºC

Mínima de 24ºC.

Covid-19: capitais impõem restrições e toque de recolher; veja mudanças