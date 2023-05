Programação Virada Cultural 2023 Brasilândia tem Emicida

Os shows da Virada Cultural 2023 na Brasilândia, Zona Norte da capital paulista, recebe Emicida, Vanessa da Mata e Marcelo Falcão entre os destaques da programação. O evento acontece nos dias 27 e 28 de maio, sábado e domingo, em doze palcos espalhados por São Paulo.

Shows da Virada Cultural 2023 na Brasilândia

O palco da Virada Cultural 2023 na Brasilândia está localizado na Av. Inajar de Souza, 2298, Limão. Já que não há estações de trem ou metrô próximas do local, o público que optar ir de ônibus ou carro precisam ficar atento às interdições nas avenidas que acontecerão neste final de semana.

A Virada Cultural 2023 conta com mais de 500 atrações ao longo das 24 horas de programação gratuita na cidade de São Paulo. Além da Brasilândia, também haverão palcos nos bairros Butantã, Parada Inglesa, Campo Limpo, M’Boi Mirim, Capela do Socorro, Parelheiros, Heliópolis, São Miguel Paulista, Itaquera, Cidade Tiradentes e Vale do Anhangabaú, além das unidades do SESC e Centro de Tradições Nordestinas (CTN).

27 de maio, sábado

19h – Marcelo Falcão

28 de maio, domingo

12h – Colo de Deus

15h – Vanessa da Mata

17h – Emicida

Interdições e mudanças de itinerários

A Prefeitura de São Paulo já divulgou as mudanças de itinerários que acontecem no bairro do Limão em razão da Virada Cultural 2023 deste ano. As informações foram divulgadas pela SP Trans.

A partir das 20h de sexta-feira, 26, haverá interdição na Av. Inajar de Souza, nº 2298 (sentido bairro), entre a R. Catanduvas do Sul e R. Barão de São Luís.

As paradas de ônibus Inácio Leitão e Delfim Moreira, na Av. Inajar de Souza (sentido centro) estarão desativadas. A recomendação é que o público utilize os pontos Benedito Guedes de Oliveira e Hélio Pellegrini.

Linhas afetadas:

209P-1 CACHOEIRINHA – TERM. PINHEIROS

209P-10 CACHOEIRINHA – TERM. PINHEIROS

938L-10 TERM. CACHOEIRINHA – LAPA

9501-10 TERM. CACHOEIRINHA – LGO. DO PAISSANDÚ

978A-10 TERM. CACHOEIRINHA – METRÔ BARRA FUNDA

N105-11 TERM. CACHOEIRINHA – TERM. LAPA

