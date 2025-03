Quando vai ser a greve dos entregadores do Ifood?

Quando vai ser a greve dos entregadores do Ifood?

Entregadores do Ifood e outros aplicativos preparam uma greve nacional para os dias 31 de março e 1º de abril, segunda e terça-feira, em todo o Brasil. O movimento, batizado de “Breque Nacional”, tem o objetivo de pressionar empresas como iFood, Uber Flash e 99 Entrega a reajustar a remuneração e melhor as condições de trabalho.

Só na cidade de São Paulo há mais de meio milhão de entregadores.

Quais as reivindicações na greve dos entregadores?

Entre as principais demandas estão a fixação de um valor mínimo de R$ 10 por entrega, aumento da taxa por quilômetro rodado de R$ 1,50 para R$ 2,50 e limitação do raio de atuação para entregadores de bicicleta a três quilômetros. Os organizadores também pedem que, no caso de múltiplas entregas em uma única rota, o pagamento seja feito integralmente para cada pedido.

A adesão ao movimento tem sido impulsionada por vídeos divulgados nas redes sociais. Um dos conteúdos mais compartilhados, convocando os entregadores para a greve, já ultrapassa um milhão de visualizações. Nicolas Souza Santos, membro da Aliança Nacional dos Entregadores por Aplicativos (Anea), afirmou que a mobilização pode ser “a maior da história” da categoria.

O iFood declarou que, nos últimos anos, aumentou os valores pagos aos entregadores e reduziu o raio de atuação para bicicletas. A empresa alertou, porém, que novas restrições podem impactar a renda da categoria.

Já a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec), que representa empresas do setor, afirmou respeitar o direito à manifestação e destacou que as plataformas mantêm diálogo constante com os trabalhadores.

A greve ocorre em meio à falta de um consenso sobre a regulamentação do trabalho por aplicativos. Em 2023, o governo federal tentou intermediar um acordo entre trabalhadores e empresas, mas as negociações não avançaram. Sem uma definição, a categoria segue mobilizada por mudanças.

