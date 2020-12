Saiba como será a vacinação contra a Covid-19 em SP

A cidade de São Paulo faz aniversário no dia 25 de janeiro e todo o Estado ganhará um presente mais que especial: o início da vacinação contra a Covid-19. Foi o que o governador João Dória anunciou, na tarde desta segunda-feira (07), ao apresentar o Plano Estadual de Imunização contra o coronavírus do Estado de São Paulo.

“Montamos em São Paulo um plano de imunização que nos permite iniciar a vacinação em janeiro. Não estamos virando as costas para o Plano Nacional de imunização, mas precisamos ser mais ágeis, por isso estamos nos antecipando. Por que iniciar a vacinação dos brasileiros em março, se podemos fazer isso em janeiro?”, disse Dória.

Como é o Plano Estadual de Imunização?

O cronograma estipula cinco etapas de vacinação a partir do início da campanha, no dia 25 de janeiro até o fim de março. O governo de São Paulo estima que quase 20% dos 46 milhões de habitantes do estado, cerca de 9 milhões de habitantes, estejam imunizados com duas doses da CoronaVac, na primeira fase de vacinação.

De acordo com o estado de SP, são esperadas 18 milhões de doses da vacina, distribuídos em 25 postos estratégicos de armazenamento e distribuição regional. Ao todo, 54 mil profissionais de saúde atuarão no plano de imunização.

Além disso, 25 mil policiais para escolta das vacinas e segurança dos locais de vacinação.

Cronograma da vacinação contra a Covid-19 em SP

A primeira fase de vacinação contra a Covid-19 terá início no dia 25 de janeiro e durará até 28 de março. Serão nove semanas de duração e ao todo, 18 milhões de doses serão disponibilizadas à população paulista entre duas aplicações por pessoa, com intervalo de 21 dias entre a primeira e a segunda dose.

Dose 1

25/01 Profissionais da Saúde, indígenas e quilombolas

08/02 Pessoas com 75 anos ou mais

15/02 Pessoas com 70 a 74 anos

22/02 Pessoas com 65 a 69 anos

01/03 Pessoas com 60 a 64 anos

Dose 2 da vacinação contra a Covid-19

15/02 Profissionais da Saúde, indígenas e quilombolas

01/03 Pessoas com 75 anos ou mais

08/03 Pessoas com 70 a 74 anos

15/03 Pessoas com 65 a 69 anos

22/03 Pessoas com 60 a 64 anos

Quem não é de SP poderá tomar a vacina contra a Covid-19?

Sim. Segundo o governador João Dória, não será barrada a vacinação contra a Covid-19 para pessoas que estiverem em território paulista no período em que as doses estiverem sendo aplicadas.

“Todo e qualquer brasileiro que estiver em solo no estado de São Paulo e pedir a vacina, receberá a vacina gratuitamente. Ele não precisará comprovar residência em São Paulo. Nós fazemos parte do Brasil, respeitamos todos os brasileiros e aqui vacinaremos todos que precisarem ser vacinados”, disse Dória em relação a vacinação contra Covid-19 em SP.

As doses da CoronaVac serão fabricadas pelo Instituto Butantan. A vacina está na terceira fase de testes e, precisa o quanto antes, ter a sua eficácia testada antes de ser liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O resultado da fase 3 com o índice de eficácia do imunizante deve ser divulgado na próxima semana.