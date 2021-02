Saiba o que que funciona ou não no feriado de carnaval em SP

Com o cancelamento das festas de carnaval, muitos lugares também cancelaram o ponto facultativo no feriado. Então, isso implica que setores que estariam fechados, como bancos ou serviços públicos, podem abrir normalmente. Em São Paulo, o ponto facultativo foi cancelado em todo o estado durante os três dias de carnaval, segunda (15), terça (16) e quarta (17). Já no Veja o que vai abrir na cidade durante o carnaval.

Serviços públicos – Carnaval São Paulo

Os serviços públicos, como Detran ou Poupatempo funcionarão normalmente durante todos os dias do carnaval.

Além disso, de acordo com a Secretaria dos Transportes Metropolitanos do estado de São Paulo, os serviços de CPTM, EMTU e Metrô funcionarão normalmente nos três dias. Os postos de atendimento também estarão abertos das 6h às 22h durante o carnaval, nos terminais. Não haverá mudanças na frota de ônibus. O rodízio de veículos na capital paulista segue mantido nos dias 15, 16 e 17.

As aulas na rede estadual de ensino estão mantidas na semana do carnaval também. Escolas particulares devem manter as aulas normais. Já as instituições municipais vão retornar no dai 15 desse mês, segundo decreto municipal.

Bancos

Os bancos não vão abrir na segunda ou terça de carnaval, isso acontece, pois a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) manteve o calendário de feriados bancários. O atendimento volta a acontecer no na quarta-feira de cinzas (17) a partir das 12h, com encerramento em horário normal.

Portanto, contas com vencimento em 15 ou 16 de fevereiro poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira (17).

Comércios – Carnaval São Paulo

Os comércios, como lojas de rua, shoppings, bares e restaurantes podem decidir se vão funcionar normalmente ou decretar recesso. Fica a critério do estabelecimento, desde que respeite a fase em que o município se encontra no Plano São Paulo de contenção do coronavírus.

Por exemplo, a cidade de São Paulo está em quarentena e atualmente na fase amarela, em que alguns setores da economia estão autorizados a funcionar, outros não.

Saúde

Os serviços de saúde funcionarão normalmente, sem interrupções durante todos os dias de carnaval no estado de São Paulo. Além disso, a Fundação Pró-Sangue também vai atender normalmente pacientes de toda a grande São Paulo. Contudo, a instituição recomenda que os doadores façam o agendamento online antes para marcar a data e local de preferencia, evitando aglomerações.

Programação cultural – Carnaval São Paulo

Durante os dias de carnaval, podem abrir também espaços culturais, como museus, oficinas, teatros, entre outros. Por isso, a Secretária de Cultura e Economia do estado de São Paulo preparou programações espaciais para o carnaval.

MIS – Museu da imagem e som

A exposição, em andamento desde outubro de 2020, “John Lennon em Nova York por Bob Gruen” termina amanhã (13) no museu da imagem e som.

Já o MIS Experience vai reabrir com a exposição de “Leonardo da Vinci – 500 anos do gênio”, no dia 13. Vale lembrar que a entrada é gratuita nas terças-feiras.

Casa das rosas

A Casa das Rosas vai ficar aberta durante todos os dias do carnaval, contudo, é preciso fazer um agendamento prévio para ir ao local. As exposições do momento são “Estrutura Explodida – Vidobra de Haroldo de Campos” e “Relembraças”.

Casa Guilherme de Almeida

Ficará aberta durante todos os dias de carnaval, mediante agendamento prévio. As exposições do momento são “Acervo de Guilherme de Almeida e Baby de Almeida” e “Sóror Dolorosa – a que morreu de amor”.

Casa Mario de Andrade

Ficará aberta durante todos os dias de carnaval, mediante agendamento prévio. As exposições do momento são “Morada do coração perdido”; “Mário e Alphonsus revisitados” e “Tarsilvado”.

Museu do futebol – Carnaval São Paulo

Ficará aberto durante todos os dias de carnaval. Estará exibindo a exposição “Pelé 80 – O rei do futebol”.

Museu Afro Brasil