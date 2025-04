Tragédia em SP: bebê morre após desabamento de casa na Brasilândia

São Paulo — Um bebê de apenas 4 meses morreu na manhã desta segunda-feira (22) após o desabamento de uma casa na Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. Outras cinco pessoas da mesma família estavam no imóvel e foram socorridas com ferimentos leves.

Nove viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender à ocorrência. As vítimas sobreviventes foram levadas a hospitais da região e permanecem em observação.

Vizinhos relataram momentos de desespero. Muitos correram para ajudar no resgate antes mesmo da chegada dos bombeiros. “Foi um barulho muito forte. Quando vi, já tinha gente gritando e tentando tirar os escombros com as mãos”, contou um morador que vive na mesma rua há mais de 15 anos.

Técnicos da Defesa Civil estiveram no local e interditaram outros imóveis próximos por risco de novos desabamentos. A Prefeitura de São Paulo informou que dará suporte às famílias afetadas e enviou equipes da subprefeitura da região para acompanhar o caso.