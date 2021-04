Vacinação em SP: idosos com 67 anos recebem 1ª dose na segunda (12)

A Prefeitura de São Paulo anunciou que as pessoas com 67 anos ou mais começam a receber a vacina contra covid-19 na segunda-feira (12). A vacinação em SP será em diversos pontos da cidade, como nas AMA/UBS Integradas e nos postos drive thru.

Até a tarde deste sábado, a capital paulista já aplicou 2,2 milhões de doses. Desse número, 1,5 milhão de pessoas recebeu apenas a primeira dose da vacina contra covid-19, e 694 mil receberam as duas doses.

Onde tem vacinação em SP?

A vacinação em SP ocorre nas unidades de saúde de segunda-feira a sábado e feriados, no período das 7h às 19h. Clique aqui para saber onde são as AMA/UBS Integradas.

A vacinação pelo drive-thru é feita nos seguintes pontos:

ARENA CORINTHIANS – Av. Miguel Ignácio, 2492 Curi, Portão E4

– Av. Miguel Ignácio, 2492 Curi, Portão E4 IGREJA BOAS NOVAS – Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente

– Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente AUTÓDROMO DE INTERLAGOS – Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF

– Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF CLUBE HEBRAICA – Rua Ibiapinopolis, 781- na parte superior do Clube

– Rua Ibiapinopolis, 781- na parte superior do Clube MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA – Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2)

– Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2) COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA – Rua Marechal Estênio Albuquerque Lima, 413

– Rua Marechal Estênio Albuquerque Lima, 413 PARQUE VILLA LOBOS – Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1025- Portão 3 – Alto de Pinheiros

– Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1025- Portão 3 – Alto de Pinheiros CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO – Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania

– Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania SHOPPING ARICANDUVA – Avenida Aricanduva, 5555 – Aricanduva – Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4

– Avenida Aricanduva, 5555 – Aricanduva – Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4 CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI – Rua Olavo Fontoura, portão 38

– Rua Olavo Fontoura, portão 38 CLUB ATHLETICO PAULISTANO – R. Honduras, 1.400 – Jardim América

– R. Honduras, 1.400 – Jardim América SHOPPING ANALIA FRANCO – Av. Reg. Feijó, 1739 – Tatuapé, São Paulo

– Av. Reg. Feijó, 1739 – Tatuapé, São Paulo HOSPITAL DOM ALVARENGA – Av. Nazaré, 1361 – Ipiranga

– Av. Nazaré, 1361 – Ipiranga SHOPPING INTERLAGOS – Av. Interlagos, 2255 – Estacionamento Subsolo, portão5 – Interlagos

– Av. Interlagos, 2255 – Estacionamento Subsolo, portão5 – Interlagos MAIS SHOPPING – Rua Padre José Maria, S/N – Estacionamento G 2 Mais Shopping – Santo Amaro

– Rua Padre José Maria, S/N – Estacionamento G 2 Mais Shopping – Santo Amaro SUBPREFEITURA DE M BOI MIRIM – Avenida Guarapiranga, 1695 – Pq Alves de Lima

– Avenida Guarapiranga, 1695 – Pq Alves de Lima SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA – Avenida Marechal Tito, 3012 – Itaim Paulista

Avenida Marechal Tito, 3012 – Itaim Paulista SHOPPING CAMPO LIMPO – Estrada do Campo Limpo, 459

– Estrada do Campo Limpo, 459 SUBPREFEITURA DA PENHA – Rua Mandú, 451

Excepcionalmente na segunda (12) e na quarta-feira (14) o drive thru do estádio do Morumbi está fechado. O atendimento nos locais foi suspenso por conta do Campeonato Paulista de Futebol.

