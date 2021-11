Vai ter Ano Novo na Avenida Paulista? Prefeitura confirma Réveillon 2022

Otimista com a redução de casos de Covid-19, São Paulo já acena que vai ter ter Ano Novo na Avenida Paulista na virada do ano para 2022. Para realizar o evento, a cidade espera melhora nos indicadores sanitários relacionados à doença. No ano passado, o evento foi abortado devido ao coronavírus.

Vai ter Ano Novo na Paulista de 2021 para 2022?

Em nota encaminhada ao DCI, a prefeitura informa que o Ano Novo na Paulista na virada para 2022 já está em planejamento. Contudo, a execução do evento dependerá da situação sanitária no município. Isto é, se casos, internações e mortes pelo coronavírus estarão em níveis alarmantes ou não.

“O Réveillon já está sendo planejado e a realização do evento está condicionada ao quadro epidemiológico relativo à pandemia de Covid-19 e entendimento das autoridades de saúde pública e sanitárias”, diz o comunicado.

Em agosto de 2021, o prefeito, Ricardo Nunes (MDB), chegou a afirmar que era muito possível que o evento vai ocorrer. No entanto, ele ressaltou que a “palavra final” seria da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), após avaliar todos os riscos envolvidos.

Segundo ele, a cidade tem montado um grupo de trabalho com várias secretarias para avaliar a realização da festa de réveillon na avenida Paulista. “Por isso foram constituídos três grupos de trabalho, com seus respectivos coordenadores, e a Secretaria da Saúde dando sempre a palavra final.

História do Réveillon na Avenida Paulista

Na virada de 1996 para 1997, a cidade de São Paulo realizava pela primeira vez seu Réveillon na Avenida Paulista, no coração da cidade. O executivo egípcio com nacionalidade espanhola Fernando Elimelek, atualmente com 76 anos, foi quem criou a famosa festa.

A primeira edição do Réveillon teve show de Lulu Santos e recebeu 200 mil pessoas. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, a festa da virada de 2019 para o ano de 2020 levou à Avenida Paulista cerca de 2 milhões de pessoas. O espetáculo de fogos durou cerca de 12 minutos e o show foi embalado pela voz do cantor Lulu Santos.

Em entrevista ao Estadão em 2012, o empresário contou que abriu fendas na avenida que até hoje servem para sustentar o palco da virada. Uma curiosidade é que em 25 anos, apenas a edição de 2001 foi cancelada, em respeito as vítimas da tragédia do 11 de setembro .

