Vai ter carnaval de rua SP em 2022? Entenda a situação

Com o desfile das escolas de samba na capital paulista adiado para o mês de abril, muitas pessoas começaram a questionar se vai ter carnaval de rua em SP em 2022, durante o mesmo período. Diversas entidades têm pressionado a prefeitura da cidade para a realização dos tradicionais blocos de rua durante o feriado de Tiradentes. Entenda a situação.

Vai ter carnaval de rua em SP 2022?

Em nota, a prefeitura da capital paulista reiterou que o carnaval de rua em SP em 2022 foi cancelado, mantendo em vigor a mesma decisão dada pelo prefeito Ricardo Nunes no início do ano. Além do posicionamento ser baseado nos dados técnicos apresentados pela Vigilância Sanitária, o texto também informa que não há mais tempo hábil para organizar desfiles de blocos de rua, já que o evento exige meses de planejamento antecipado. A prefeitura também “espera que as entidades que representam os blocos de carnaval de rua respeitem as decisões anteriores e, assim, evitem eventos sem o aval e a organização por parte do poder público para não colocar as pessoas em risco absolutamente desnecessário”.

O comunicado vem em resposta a uma carta publicada, no dia 4 de abril, por diversas entidades de blocos de rua de São Paulo, em que anunciavam a intenção de realizar desfiles nas ruas da capital paulista no fim de semana prolongado do feriado de Tiradentes, no dia 21. O documento “Carnaval de Rua Livre com Diversidade e Democracia” é assinado pela Abasp (Associação das Bandas Carnavalescas de São Paulo), Arrastão dos Blocos, Comissão Feminina, Fórum dos Blocos, Ubcresp (União dos Blocos de Carnaval de Rua do Estado de São Paulo) e Ocupa SP.

A carta afirma que não há razão para a prefeitura e o governo estadual proibirem a realização do carnaval de rua SP 2022, diante do fato de que diversos eventos e festivais de música já tenham acontecido na capital paulista. “Para defender a vida, nós ficamos em casa o tanto quanto foi possível nos últimos dois anos. Não colocamos o bloco na rua e cumprimos nossa responsabilidade coletiva. Nos dias atuais, o cenário sanitário parece promissor e estável. Festivais, campeonatos esportivos, eventos religiosos e de negócios estão acontecendo normalmente. O sambódromo já está com festa marcada e não há justificativa para proibir carnaval de rua livre, diverso e democrático, nesse abril de 2022”, disseram os grupos.

Blocos do carnaval de rua SP 2022

Apesar do impasse com a prefeitura, há eventos confirmados para o carnaval de rua SP 2022. Durante os dias 23 e 24 de abril, vai ocorrer o Carnaval Viva a Rua, promovido pelo grupo Pipoca. O evento será realizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco do Ibirapuera e o Monumento as Bandeiras, a partir das 11hrs até as 18hrs. O ingresso é gratuito, e pode ser adquirido na plataforma do evento. A entrada será autorizada somente com a apresentação do ingresso e comprovante de vacina. Entre as atrações confirmadas estão nomes como Monobloco, Elba Ramalho, Chico César, Geraldo Azevedo e Orquestra Voadora.

Já no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, a festa será promovida pelo Acadêmicos do Baixo Augusta, no dia 24, das 14h às 20h. A entrada também é gratuita e os ingressos devem ser retirados online, mediante apresentação do comprovante de vacina. O evento vai contar com a participação da escola de samba Vai-Vai e o bloco Forrozin.

Desfile das escolas de samba em São Paulo

Mesmo com a situação dos blocos do carnaval de rua SP 2022, os tradicionais desfiles das escolas de samba não vão deixar de acontecer. Com o adiamento por conta da pandemia de covid-19, o evento acabou ficando para os dias 16, 21, 22, 23 e 29 de abril, e será realizado no sambódromo do Anhembi.

Os valores dos ingressos das arquibancadas para o carnaval em São Paulo variam conforme o setor e os grupos que desfilarão no dia. Uma novidade é que no dia 16, sábado, quando irão passar na avenida as escolas do grupo de Acesso 2, a entrada será gratuita em todas as arquibancadas do sambódromo. Aqueles que já haviam comprado os ingressos poderão trocar no bar, durante o evento, por três cervejas ou refrigerantes, ou solicitar reembolso através do e-mail sac@ligasp.com.br. Já no dia 21, quinta-feira, dia do grupo de Acesso 1, o valor é de R$50,00.

Para os desfiles do grupo Especial, nos dias 22 e 23, os valores ficam entre R$100 e R$190, dependendo do setor. Por fim, o desfile das campeãs, na sexta-feira do dia 29, tem o valor dos ingressos variando entre R$70 e R$90. Segundo informações da Liga-SP, todos os ingressos adquiridos antes do adiamento do Carnaval SP 2022 passam a valer, automaticamente, para as novas datas. Quem garantiu um lugar nos desfiles antes do dia 21 de janeiro, portanto, não precisa trocar o ticket com os dias antigos, basta apresentá-los nas catracas do sambódromo do Anhembi.

As vendas dos ingressos para o Carnaval de SP são realizadas pela Liga Independente das Escolas de São Paulo (Liga-SP), e, para comprar, basta acessar o site clubedoingresso.com/carnavalsp. Aqueles que residem na capital, também podem obter a entrada pela bilheteria física montada no Carioca Club, localizado na rua Cardeal Arcoverde, nº 2899, em Pinheiros, com horário de venda de segunda a sábado, das 13h às 17h.

Para dúvidas ou mais informações, basta entrar em contato com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo por meio do e-mail sac@ligasp.com.br.

