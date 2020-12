Veja como funciona o TOP, o novo bilhete único digital de SP

Na última sexta-feira (12), o governador do estado de São Paulo, João Dória (PSDB) fez o lançamento do TOP, o novo bilhete único digital de SP. O bilhete funcionará por QR code e pode ser adquirida por meio de um aplicativo, disponível para IOS e Android ou comprado e impresso na bilheteria. A novidade visa substituir o antigo bilhete único no futuro.

Como funciona o bilhete único digital de SP?

O novo bilhete digital terá um QR que será lido digitalmente na hora de passar pela catraca. Ele poderá ser impresso ou apresentado na tela celular por meio do aplicativo TOP.

É possível comprar nas máquinas das estações com cartão de débito. O aplicativo aceita além de débito, também cartões de crédito e permite a compra de até 10 bilhetes juntos.

Todas as estações do Metrô e CPTM já contam com catracas equipadas com validador de QR Code.

Nas máquinas das estações, o pagamento deve ser feito com cartão de débito. Já o aplicativo aceita cartão de crédito ou débito, além de permitir que o usuário adquira até dez bilhetes de uma vez, sem prazo para expirar. Embora a recomendação é de que seja utilizado em até 72 horas para evitar danos na impressão do código.

O que muda com o novo bilhete?

O bilhete unitário tradicional (com tarja magnética) continua sendo aceito, mas está nos planos da STM fazer todo o sistema operar apenas com o bilhete digital, progressivamente. Contudo, os bilhetes unitários em papel ainda não têm data para sair de circulação.

A tarifa não foi alterada, o bilhete vai continuar custando R$4,40. Além disso, o Bilhete Único e o Cartão BOM continuam sendo aceitos.

A novidade já vinha sendo testada desde o ano passado, quando 4 milhões de bilhetes com QR foram emitidos. agora também é possível usar o celular para comprar a passagem.

“Essa é a modernidade. Um sistema digital é um sistema mais rápido, mais eficiente, de menor custo e que também impede a fraude. Coloca o Estado de São Paulo dentro do patamar das principais regiões do mundo, sobretudo na Ásia, onde o sistema já é utilizado para facilitar o ingresso às estações de transporte”, afirmou Doria, que participou da cerimônia de lançamento, na Estação da Luz, juntamente com o Secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy.