Veja o horário do debate no Flow para Prefeito de São Paulo e onde assistir online

Nesta segunda-feira, 23 de setembro, tem o debate no Flow Podcast a partir das 19 horas (de Brasília) com seis candidatos a Prefeitura de São Paulo nas eleições 2024. O evento reunirá Marina Helena (Novo), Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

Como assistir o debate no Flow?

A partir das 19h dessa segunda-feira, os seis candidatos com mais intenções de votos, conforme as pesquisas eleitorais apontam, participam do debate no Flow. A transmissão ao vivo e gratuita no Youtube será pelos canais Flow e Flow News.

É só acessar o app do Youtube ou acessar o site, buscar o canal e clicar na aba "ao vivo". O canal é conhecido pelas entrevistas de Igor Coelho, mas quem mediará o debate será o jornalista Carlos Tramontina.

O debate acontece no Esporte Clube Sírio, em Indianópolis, e esperado que tenha duração de duas horas.

Ao todo, serão 3 blocos de programa, onde os candidatos a Prefeitura de São responderão perguntam sobre saúde, educação, segurança pública, acessibilidade, pessoas em situação de rua e transporte.

Reta final das Eleições 2024

O primeiro turno das eleições municipais de 2024 será no dia 6, enquanto segundo está marcado para o dia 27, ambos das 8h às 17h, no horário de Brasília.

