Consultar 13º salário 2022: 4 formas de saber o valor e data

Os segurados do INSS que possuem direito, já podem consultar 13º salário 2022 para conferir o valor da primeira parcela do abono. O pagamento começa na próxima segunda-feira, 25, e será liberado junto com o benefício mensal de abril.

Consultar 13º salário 2022

Para consultar 13º salário 2022, os segurados devem acessar o extrato do benefício. Isso pode ser feito pela internet ou telefone. Diante disso, confira como consultar 13º salário 2022 de forma simples e descobrir da primeira parcela do abono:

Consulta pelo site Meu INSS: através desse site, os brasileiros têm acesso a vários serviços digitais que são oferecidos pelo INSS. Portanto, quem deseja consultar 13º salário 2022 deve se entrar no endereço https://meu.inss.gov.br/#/login e se cadastrar, clicando no botão “entrar com Gov.br”.

Feito isso, informe os dados pessoais do segurado como CPF e a senha. Ao entrar na plataforma, procure pelo serviço de “Extrato de Pagamento” para consultar 13º salário 2022 junto ao extrato de pagamento, onde constam todas as informações sobre o benefício de abril.

Consulta pelo aplicativo Meu INSS: neste caso, o segurado deve fazer download do aplicativo Meu INSS, que está disponível para celulares nas lojas de Android e iOS para consultar 13º salário 2022 pelo extrato de pagamentos do benefício.

Também é preciso se cadastrar ou apenas fazer login para quem já tenha registrado os dados pessoais na plataforma anteriormente. Assim, o cidadão terá acesso a vários serviços e poderá consultar 13° salário 2022 para saber o valor e quando o pagamento será disponibilizado pelo governo.

Consulta pelo telefone: quem não tiver acesso à internet ou preferir entrar em contato com o INSS para consultar 13º salário 2022, deve ligar para a Central de Atendimento. Isso deve ser feito por meio do número 135, sendo assim, o primeiro passo é informar o CPF do segurado e confirmar as informações cadastradas no banco de dados do INSS.

Isso é necessário para identificar o cidadão e evitar possíveis golpes. Neste caso, o atendimento ao cidadão está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h, basta informar ao atendente o interesse em saber informações sobre o pagamento da primeira parcela do 13º salário de 2022.

Quanto é pago na primeira parcela do 13?

Quem consultar 13º salário 2022 pode conferir que o valor a ser pago na primeira parcela é refere à metade do pagamento que é recebido em seu benefício mensal. Mas é importante ressaltar que a quantia do abono varia para cada cidadão, visto que existem aqueles que recebem um salário-mínimo.

este caso, será liberado R$606 junto com seu benefício de abril. Há ainda outros beneficiários que possuem pagamentos mensais que podem chegar ao teto que este ano é de R$ 7.087,22. Por sua vez, a segunda parcela será menor, diante dos descontos de Imposto de Renda (IR) que será feito para quem aposentados e pensionistas que precisam pagar.

Assim como no pagamento da primeira parcela, os beneficiários poderão consultar 13º salário 2022 referente ao segundo pagamento em breve, visto que a consulta do próximo extrato também será liberado pelo INSS.

Quando vai sair a primeira parcela do décimo terceiro 2022?

Além de consultar 13º salário 2022, os segurados também podem saber quando o dinheiro será liberado por meio da consulta do abono. Para organizar esses pagamentos o INSS liberou dois calendários, sendo assim, os primeiros cidadãos a serem contemplados pela primeira parcela do 13º salário são os aposentados, pensionistas e pessoas que recebem auxílios do INSS no valor de um salário-mínimo.

Neste caso, o dinheiro será pago a partir da próxima segunda-feira, dia 25. Para consultar 13º salário 2022 e saber quando receber o abono, o cidadão deve acompanhar as datas por meio do número final do benefício. Confira como ficou o calendário completo da primeira parcela do 13º salário:

Calendário para quem recebe benefício até um salário mínimo

25/04 (segunda-feira) – Final do Benefício 1;

26/04 (terça-feira) – Final do Benefício 2;

27/04 (quarta-feira) – Final do Benefício 3;

28/04 (quinta-feira) – Final do Benefício 4;

29/04 (sexta-feira) – Final do Benefício 5;

02/05 (segunda-feira) – Final do Benefício 6;

03/05 (terça-feira) – Final do Benefício 7;

04/05 (quarta-feira) – Final do Benefício 8;

05/05 (quinta-feira) – Final do Benefício 9;

06/05 (sexta-feira) – Final do Benefício 10;

Calendário para quem tem benefício acima do salário mínimo – consultar 13º salário 2022

02/05 (segunda-feira) – Final do benefício 1 e 6;

03/05 (terça-feira) – Final do benefício 2 e 7;

04/05 (quarta-feira) – Final do benefício 3 e 8;

05/05 (quinta-feira) – Final do benefício 4 e 9;

06/05 (sexta-feira) – Final do benefício 5 e 0.

