13º dos servidores públicos de SP será pago até 20 de dezembro

Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, o governo do Estado de São Paulo pagará á o 13º salário a 1,021 milhão de servidores públicos da ativa, aposentados e pensionistas, incluindo os militares, até o dia 20 de dezembro.

Neste ano, os servidores receberão a gratificação integral. Em suma, o governo geralmente faz o adiantamento de 50% que é pago no mês de aniversário dos servidores, mas deixou de ser liberado durante a pandemia. Os valores foram antecipados para aqueles nascidos até o mês de abril, e o restante será pago até o dia 20 de dezembro.

Por outro lado, já o 13º para os servidores públicos da Prefeitura de São Paulo será feito até o dia 15 de dezembro para todos os servidores ativos e aposentados da administração direta, segundo informações do órgão.

Ao todo, cerca de 215 mil funcionários públicos receberão os valores. Segundo a secretaria de Gestão, no caso de quem optou por receber 50% no mês de junho, em dezembro, terá acesso aos valores restantes, com os descontos legais.

Como funciona o pagamento do 13º salário?

Mesmo com as mudanças trabalhistas, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho afirma que o pagamento do 13º salário não terá mudança nas datas. Portanto, estão disponíveis dois modos de pagamento do 13º salário: o pagamento em parcela única e o pagamento em duas parcelas.

Quais as datas de pagamento do 13º para quem não é servidor?

Os empregadores que optam pela parcela única devem debitar o valor na conta do trabalhador até o dia 30 de novembro, caso contrário as empresas terão multa. Entretanto, os que optam pelo parcelamento devem realizar o débito da primeira parcela até o último dia do mês de novembro. Em seguida, a segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Em suma:

Trabalhadores que terão parcela única receberão os pagamentos até 30 de novembro;

Trabalhadores que terão duas parcelas receberão a primeira até 30 de novembro e a segunda até 20 de dezembro.

