Pagamento dos servidores de MS será pago dia 1º de maio

Campo Grande — O governo de Mato Grosso do Sul fará o pagamento do salário de seus servidores na quinta-feira, 1 de maio de 2025, feriado do Dia do Trabalhador. A transferência será feita um dia antes e deve estar na conta dos trabalhadores pela manhã.

O quinto dia útil de maio só cai na próxima quarta-feira, dia 7, mas o governo estadual costuma realizar os depósitos antes da data limite de pagamento.

Ao todo, são mais de 86 mil servidores entre ativos e inativos.

A Fenabran (Federação Brasileira de Bancos) informa que as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público na quinta-feira, em razão do Dia do Trabalho. As compensações bancárias não serão efetivadas neste dia, incluindo a TED. O PIX, que funciona 24 horas todos os dias e feriados, poderá ser feito normalmente. O atendimento ao público volta ao normal na sexta-feira.