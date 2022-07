Amazon Prime Day 2022: o que é e como comprar

Apesar do nome, a Amazon Prime Day 2022 será realizado em dois dias, 12 a 13 de julho, e promete descontos exclusivos, desde eletrônicos mais vendidos até utensílios de cozinha indispensáveis. Aqui está tudo o que sabemos.

Resumo da notícia:

O Prime Day é o enorme evento anual de venda de dois dias da Amazon exclusivo para membros Prime.

O Amazon Prime Day está confirmado para terça-feira, 12 de julho e quarta-feira, 13 de julho.

Além de milhares de ofertas em tudo, de tecnologia a moda, espere que os dispositivos da Amazon caiam para preços recordes.

Quando é o Amazon Prime Day 2022?

Amazon Prime Day 2022 será na terça-feira, 12 de julho e quarta-feira, 13 de julho em mais de 20 países, e durará 48 horas.

As ofertas do Amazon Prime Day são exclusivas para membros do Amazon Prime. Além do acesso ao Prime Day, a assinatura Prime inclui muitas outras vantagens , principalmente frete grátis em dois dias e acesso gratuito a

transmissão serviços como Prime Video, Prime Music e muito mais.

Enquanto o Amazon Prime custa US$ 15 por mês ou US$ 139 por ano, há um teste gratuito de 30 dias para novos assinantes . A avaliação concederá acesso à venda – lembre-se de cancelar sua associação após o evento.

Para não membros, há muitas vendas concorrentes de outros varejistas a serem consideradas. Grandes varejistas como Walmart , Target e Best Buy oferecem suas próprias ofertas durante o Prime Day. Embora essas vendas não sejam tão chamativas, elas oferecem preços igualmente baixos em tecnologia e bens domésticos e não exigem uma assinatura Prime.

O Prime Day vale a pena?

Durante o evento da Amazon Prime Day 2022 de dois dias, milhares de produtos são colocados à venda, e nem todos vão despertar seu interesse. Dado o número de negócios – muitos dos quais aumentam e esgotam em uma hora ou até minutos, a venda pode se tornar esmagadora rapidamente.

Os preços de dispositivos da Amazon, como Kindles e dispositivos Echo, geralmente são os mais baixos no Prime Day. Além disso, você encontrará ofertas em categorias como itens essenciais para a casa, produtos de beleza, eletrônicos e muito mais. Estaremos de olho em todas as melhores ofertas do Prime Day 2022.

Tudo o que foi dito, se o Prime Day vale ou não o seu tempo, depende do que você está comprando. Há muitas ofertas que valem a pena explorar, e as dicas abaixo ajudarão você a encontrá-las.

Dicas para conseguir as melhores ofertas no Prime Day

A Amazon Prime Day tem oportunidades de compra, e se você quiser se preparar para o sucesso, há algumas dicas a serem lembradas. Aqui está o que mais você deve saber para se preparar para o evento de dois dias.

1. Prepare uma lista de desejos da Amazon Prime Day 2022

Entre as grandes vendas e os Lightning Deals por tempo limitado, o Prime Day está repleto de compras por impulso. É inteligente entrar no Prime Day com pelo menos alguma ideia do que você deseja comprar (e economizar).

Para fazer uma lista de compras, gostamos do recurso Lista de desejos da Amazon . Você pode adicionar todos os itens de seu interesse e acompanhar o que realmente deseja. Como um bônus adicional, você pode configurar o Alexa ou o aplicativo móvel da Amazon para alertá-lo quando uma oferta for lançada para qualquer um dos itens da sua lista.

2. Verifique o preço de tudo

Uma das perguntas mais comuns do Prime Day é “como saber se estou fazendo um bom negócio?” A resposta é apenas se você pesquisar o histórico de preços do produto.

Para entender o valor real de qualquer negócio, recomendamos o uso da ferramenta gratuita CamelCamelCamel , que permite acompanhar o histórico de preços de tudo na Amazon. Também somos grandes fãs do Keepa , que possui uma extensão de navegador que oferece um gráfico de histórico de preços diretamente em cada página de produto da Amazon.

3. Aproveite o aplicativo móvel da Amazon

O aplicativo móvel da Amazon é uma ótima maneira de acompanhar itens e configurar notificações. O aplicativo pode enviar uma notificação push 5 minutos antes do início das ofertas, o que é especialmente útil se você configurou uma lista de desejos (veja acima).

4. Receba notificações de ofertas do Alexa

Uma novidade para este ano, o Alexa agora pode alertá-lo sobre ofertas e, até mesmo, fazer a compra para você . O assistente de voz inteligente agora pode alertá-lo quando produtos qualificados em sua lista de desejos ou carrinho de compras estiverem à venda.

Para ativar esse recurso, abra o aplicativo Alexa, clique na guia Mais . Clique em Configurações , depois em Notificações e Amazon Shopping . A partir daqui, role para baixo para encontrar as Recomendações de compras e ative as Recomendações de ofertas .

Uma vez ativado, você verá uma luz de anel amarela ou uma notificação pop-up no seu dispositivo Echo. A partir daí, você pode pedir mais detalhes à Alexa ou encomendar o item para você.

5. Compare preços com outros varejistas sobre a Amazon Prime Day 2022

Outros grandes varejistas normalmente têm seus próprios eventos de vendas para competir com o Amazon Prime Day. Para qualquer compra que você está prestes a fazer, verifique novamente outras vendas concorrentes para ver se elas estão mais baratas.