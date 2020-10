Amazon Prime Day: saiba o que os brasileiros compraram neste evento

Na semana passada, os brasileiros tiveram a oportunidade de participar, pela primeira vez, do Amazon Prime Day. O evento de descontos é tradicional nos Estados Unidos e outras regiões do globo e prometeu várias boas oportunidades de compras .

Amazon Prime Day foi sucesso

Segundo os organizadores, o Amazon Prime Day 2020 rendeu muitos negócios. A quantidade de produtos comprados no Brasil nas primeiras 24 horas foi maior do que a própria Amazon experimentou durante a Black Friday do ano passado.

Esta data importada dos Estados Unidos para o Brasil já tornou-se a segunda maior data para o varejo nacional, perdendo apenas para o Natal.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Isso mostra ser surpreendente, afinal, vale lembrar, que as ofertas do Amazon Prime Day são direcionadas exclusivamente para os assinantes do Amazon Prime, plataforma que dá acesso a filmes, séries, músicas e outros itens de entretenimento.

Não perca: Confira os lançamentos da Prime Video em outubro

Especialistas apontam que o festival de descontos teve sucesso sobretudo por conta das famílias mais abastadas. Com a pandemia, essa fatia do mercado não está gastando com viagens, cinemas, shows, saídas aos finais de semana. Assim, sobra parte do orçamento para investir em casa, por exemplo .

Como a Black Friday é mais abrangente, incluindo famílias com menor poder aquisitivo, a edição deste ano pode ser prejudicada com as perdas trazidas pela pandemia.

Lista de desejos

Segundo os organizadores do Amazon Prime Day, itens eletrônicos, moda e livros dominaram o faturamento da campanha. Confira a lista abaixo com os o que mais teve sucesso em vendas no evento deste ano no Brasil: