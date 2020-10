Saiba como fazer a amortização do FGTS pelo aplicativo ‘Habitação Caixa’

Com o FGTS, é possível reduzir o valor das parcelas ou o prazo do financiamento habitacional. Operação pode ser realizada através do aplicativo “Habitação Caixa”

O saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode ser utilizado para a amortização dos financiamentos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), reduzindo o valor das parcelas ou o prazo do crédito. Além disso, toda a operação pode ser feita pelo celular através de um aplicativo.

Portanto, através dele é possível reduzir o saldo devedor e quitar totalmente o débito, caso tenha saldo suficiente na conta do FGTS. O serviço é disponível pelo aplicativo Habitação Caixa, da Caixa Econômica Federal ou na página do banco na internet.

Segundo a Caixa, o cliente pode pedir a amortização do saldo devedor dos financiamentos habitacionais quantas vezes desejar. No entanto, é necessário esperar pelo menos dois anos para repetir a operação no mesmo financiamento.

Como realizar a amortização?

O serviço, portanto, está dispobível no aplicativo Habitação Caixa, da Caixa Econômica Federal, e na página do banco na internet. Para utilizar o serviço no celular, então, o mutuário deve:

Baixar o aplicativo “Habitação Caixa” na Google Play ou na App Store; Digitar seu CPF ou e-mail, senha e tocar para entrar. Caso não possua login, toque na opção novo usuário e cadastre-se; Responda o conjunto de três perguntas; Selecione as opções referentes a um contrato vinculado ao seu CPF.

Além do pedido de amortização do seu financiamento, então, o aplicativo também possibilita fazer a simulação e utilização do FGTS para liquidação e pagamento de parte da prestação, alterar a data de vencimento das parcelas, consultar demonstrativos legais, entre outros.

Regras para a amortização do FGTS

A amortização do saldo devedor dos financiamentos habitacionais pode ser solicitada quantas vezes desejar, segundo a Caixa. Todavia, no FGTS é necessário esperar no mínimo dois anos para repetir a operação no mesmo financiamento.

Para casais que assinaram o financiamento, a contagem de tempo acontece separadamente para o titular e para a outra parte responsável pelo contrato. Ou seja, mesmo que o titular tenha usado seu saldo em menos de dois anos para reduzir o valor da parcela, a outra parte responsável pode solicitar uma nova amortização ou liquidação se atender aos requisitos da modalidade.

Além disso, o FGTS também pode ser usado para amortizar o saldo devedor de autofinanciamentos com cooperativas habitacionais e o Sistema de Consórcio (SCONS), além de programas governamentais destinados à moradia própria do trabalhador.

Como consultar o FGTS?

Antes de recorrer à amortização, o ideal é que o cliente consulte o saldo nas contas do FGTS. Dessa forma, é possível consultar através do aplicativo FGTS, da Caixa, ou pela internet. No site, a consulta ocorre da seguinte maneira: