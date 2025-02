Antecipação 13º salário dos aposentados em 2025: quem tem direito

O abono será pago em duas parcelas que são calculadas de acordo com o valor do benefício recebido pelo segurado

Uma boa notícia chega aos beneficiários do INSS em 2025. A antecipação do 13º salário dos aposentados será liberada a partir mais cedo, assim como aconteceu nos últimos anos, então confira o calendário para saber quais são as novas datas de liberação do pagamento.

Quem tem direito à antecipação 13 salário dos aposentados?

Todos os pensionistas e aposentados do INSS terão direito de receber a antecipação 13º salário em 2025.

Aposentadorias: o 13º salário dos aposentados será pago para quem recebe aposentadoria por tempo de contribuição; aposentadoria especial por tempo de contribuição; aposentadoria por idade urbana; aposentadoria por idade rural; aposentadoria por invalidez; aposentadoria da pessoa com deficiência por idade; aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição;

Auxílios: também têm direito ao pagamento do 13º salário quem possui o auxílio-doença; auxílio-acidente e auxílio-reclusão;

Pensão: aqueles que recebem a pensão por morte também serão beneficiados pelo 13º salário.

A antecipação 13 salário dos aposentados para quem tem direito também se estende ao segurado que passou a receber o benefício depois de janeiro. O mesmo acontece com quem está recebendo benefício, mas a interrupção do pagamento já programada para acontecer durante este ano.

Por outro lado, este abono não será pago para quem ganha benefícios assistenciais como é o caso do BPC/Loas (Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social) e da Renda Mensal Vitalícia. Isso porque os benefícios não exigem que o cidadão tenha feito contribuições ao INSS para poder recebê-los como os demais.

Quando vai ser pago o décimo terceiro do INSS?

O calendário para quem tem direito a antecipação 13 salário dos aposentados vai ser dividido em duas etapas, e recebe primeiro quem ganha um salário-mínimo. Na segunda etapa da antecipação 13 salário dos aposentados, o calendário é reservado para quem recebe acima de 1 salário-mínimo de benefício.

O calendário ainda não foi divulgado, mas a expectativa é que os depósitos aconteçam entre abril e maio de 2025.

Quando o calendário oficial for divulgado, os beneficiários deverão verificar o número final do benefício, sem levar em conta o dígito verificador.