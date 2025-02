Lula libera novo FGTS para quem fez saque-aniversário: veja se você tem direito

Nesta terça-feira, 25, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai anunciar a liberação do saque do FGTS (Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço) para quem já tinha optado pelo saque-aniversário. Até então, quem optava pela medida não poderia receber o fundo em menos de dois anos.

O que muda com a nova liberação do FGTS?

De 2020 até hoje, o trabalhador que fazia a opção pelo saque-aniversário, tinha o saldo remanescente do FGTS bloqueado por dois anos, mesmo em caso de demissão sem justa causa. A partir de agora, em 2025, a liberação do Fundo de Garantia será permitida para quem já fez o saque-aniversário.

O saque-aniversário foi criado na gestão de Jair Bolsonaro (PL) e a medida do governo Lula só deve por fim a quarentena de dois anos, e não ao benefício.

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, ao longo de 2024, mais de 9 milhões de trabalhadores demitidos sem justa causa haviam aderido ao saque-aniversário. Dessa forma, perderam o direito ao saque-rescisão e não puderam sacar integralmente o valor do FGTS quando foram desligados do emprego. Marinho tem considerado que a modalidade de saque-aniversário desvirtua a função do fundo como um instrumento de proteção em casos de demissão.

>> Como sacar o Pé de Meia: governo deposita R$ 1000 hoje