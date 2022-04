Antecipação do décimo terceiro 2022 começa hoje, veja o calendário

Confira quando será paga a antecipação do décimo terceiro 2022 do INSS - Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil

O 13º salário dos segurados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) será liberado a partir dessa segunda-feira, dia 25. Pelo terceiro ano consecutivo, o governo optou pela antecipação do décimo terceiro 2022, por isso, veja quando serão feitos os depósitos de acordo com o calendário oficial e quem receberá esse abono.

Quando sai antecipação do décimo terceiro 2022?

Por conta da antecipação do décimo terceiro 2022, o governo liberou dois calendários. O primeiro é voltado para aqueles que recebem benefício no valor de um salário-mínimo que atualmente é de R$1.212.

Os demais segurados do INSS que recebem mais que esse valor até o teto do regime geral da previdência social, receberão na segunda etapa do pagamento como aconteceu em 2020 e 2021. Veja as datas do calendário completo da antecipação do décimo terceiro 2022, de acordo com o número final do benefício de cada cidadão:

Calendário para quem tem benefício de salário mínimo

1ª Parcela

Final do Benefício 1 – 25 de abril (segunda-feira);

Final do Benefício 2 – 26 de abril (terça-feira);

Final do Benefício 3 – 27 de abril (quarta-feira);

Final do Benefício 4 – 28 de abril (quinta-feira);

Final do Benefício 5 – 29 de abril (sexta-feira);

Final do Benefício 6 – 02 de maio (segunda-feira);

Final do Benefício 7 – 03 de maio (terça-feira);

Final do Benefício 8 – 04 de maio (quarta-feira);

Final do Benefício 9 – 05 de maio (quinta-feira);

Final do Benefício 10 – 06 de maio (sexta-feira);

2ª Parcela – Antecipação do décimo terceiro 2022

Final do Benefício 1 – 25 de maio (quarta-feira);

Final do Benefício 2 – 26 de maio (quinta-feira);

Final do Benefício 3 – 27 de maio (sexta-feira);

Final do Benefício 4 – 30 de maio (segunda-feira);

Final do Benefício 5 – 31 de maio (terça-feira);

Final do Benefício 6 – 01 de junho (quarta-feira);

Final do Benefício 7 – 02 de junho (quinta-feira);

Final do Benefício 8 – 03 de junho (sexta-feira);

Final do Benefício 9 – 06 de junho (segunda-feira);

Final do Benefício 10 – 07 de junho (terça-feira).

Calendário para quem recebe benefício acima do salário mínimo

1ª parcela

Final do benefício 1 e 6 – 02 de maio (segunda-feira);

Final do benefício 2 e 7 – 03 de maio (terça-feira);

Final do benefício 3 e 8 – 04 de maio (quarta-feira);

Final do benefício 4 e 9 – 05 de maio (quinta-feira);

Final do benefício 5 e 0 – 06 de maio (sexta-feira);

2ª parcela – Antecipação do décimo terceiro 2022

Final do benefício 1 e 6 – 1 de junho (quarta-feira);

Final do benefício 2 e 7 – 2 de junho (quinta-feira);

Final do benefício 3 e 8 – 3 de junho (sexta-feira);

Final do benefício 4 e 9 – 6 de junho (segunda-feira);

Final do benefício 5 e 0 – 7 de junho (terça-feira).

Os segurados que tiveram o benefício concedido a partir de maio deste ano, devem ficar atentos à data em que irão receber o abono. Neste caso, o INSS informou que o pagamento da antecipação do décimo terceiro 2022 será feito em parcela única junto com o pagamento do benefício de novembro.

Onde cai o décimo terceiro do INSS?

As duas parcelas da antecipação do décimo terceiro 2022 serão depositadas na mesma conta em que os segurados costumam receber seus benefícios. Assim, a orientação é acompanhar o calendário de pagamentos a fim de saber quando o abono estará disponível para ser sacado.

Para sacar a quantia ou fazer transferências, basta que o cidadão utilize o cartão da sua conta. Vale lembrar que na primeira parcela o valor do décimo terceiro corresponde a 50% do valor do benefício. Na segunda, a quantia será menor devido ao desconto do Imposto de Renda (IR) feito pelo INSS.

Leia Também

4 formas de como consultar o 13º salário INSS