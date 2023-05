Antecipado, quando sai o décimo terceiro dos aposentados e pensionistas?

Confira quais são as datas do 13 salário aposentados calendário 2022 - Foto: Reprodução/Agência Brasil

Neste ano, o governo Lula antecipou o 13º salário do INSS, mas quando sai o décimo terceiro dos aposentados e pensionistas? O calendário da primeira e segunda parcela foi divulgado e os depósitos começam ainda em maio.

Quando será pago o décimo terceiro do INSS 2023

Conforme calendário divulgado pelo Ministério da Economia, os beneficiários que recebem um salário mínimo, os pagamentos começam dia 25 de maio e vão até 7 de julho.

Final 1 - 25 de maio e 26 de junho

Final 2 - 26 de maio e 27 de junho

Final 3 - 29 de maio e 28 de junho

Final 4 - 30 de maio e 29 de junho

Final 5 - 31 de maio e 30 de junho

Final 6 - 1 de junho e 3 de julho

Final 7 - 2 de junho e 4 de julho

Final 8 - 5 de junho e 5 de julho

Final 9 - 6 de junho e 6 de julho

Final 0 - 7 de junho e 7 de julho

As datas do pagamento são diferentes para quem recebe mais que um salário mínimo. Para este grupo, o depósito da antecipação do 13º salário seguirá o seguinte ordem:

Finais 1 e 6 - recebem 1 de junho e 3 de julho

Finais 2 e 7 - recebem 2 de junho e 4 de julho

Finais 3 e 8 - recebem 5 de junho e 5 de julho

Finais 4 e 9 - recebem 6 de junho e 6 de julho

Finais 5 e 0 - recebem 7 de junho e 7 de julho

Neste ano, o piso do décimo terceiro é de R$ 1.32o, e o teto chega a 7.507,49 em 2023.

Quem poderá receber o 13º salário do INSS?

Todos os segurados do INSS poderão receber a antecipação do 13º salário, sendo eles quem recebe:

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio-reclusão; e

Salário-maternidade.

Quem recebe o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e renda mensal vitalícia não tem direito ao abono.