Subiu: valor do salário mínimo em 2023 atualizado

O salário mínimo subiu em maio de 2023, o que significa que a partir de junho o contracheque será maior para os trabalhadores brasileiros. Veja o novo valor.

Qual o valor do salário mínimo 2023?

Desde o dia 1 de maio de 2023, o salário mínimo é de R$ 1.320, um aumento de 18 reais, conforme medida provisória com o aumento foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O valor diário corresponderá a R$ 44, e o valor horário, a R$ 6. Até então, os trabalhadores recebiam o mínimo de R$ 1.302.

Evolução dos valores:

2004 – R$ 260

2005 – R$ 300 – teve um aumento de 8,23%

2006 – R$ 350 – o salário teve um aumento de 13,04%

2007 – R$ 380 – aumento de 5,10%

2008 – R$ 415 – aumento de 4,03%

2009 – R$ 465 – aumento de 5,79%

2010 – R$ 510 – o mínimo teve um aumento de 6,02%

2011 – R$545 – aumento de 0,37%

2012 – R$ 622 – aumento de 7,59%

2013 – R$ 678 – aumento de 2,64%

2014 – R$ 724 – aumento de 1,16%

2015 – R$ 788 – aumento de 2,46%

2016 – R$ 880 – aumento de 0,36%

2017 – R$ 937 – aumento de -0,10%

2018 – R$ 954 – aumento de – 0,25%

2019 – R$ 998 – aumento de 1,14%

2020 – R$ 1.045 – sem aumento real

2021 – R$ 1.100 (MP) – sem aumento real

2022 - 1.212,00

2023 - R$ 1.302

2023 - R$ 1.340 - acima da inflação

O que é o salário mínimo?

Salário mínimo é o menor valor definido por lei para remuneração do trabalhador brasileiro. O valor foi instituído no Brasil por decreto-lei do presidente Getúlio Vargas, durante a ditadura do Estado Novo, e começou a vigorar em julho de 1940, com valores diferenciados entre estados e sub-regiões.

Em 1943, foi incorporado à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e, em 1963, foi estendido ao campo por meio do Estatuto do Trabalhador Rural. Foi nacionalmente unificado em maio de 1984, mas, desde 2000, a Lei Complementar 103 permite que os estados fixem pisos estaduais superiores ao mínimo nacional.

Cada país tem suas regras. Veja o salário mínimo pelo mundo até o ano passado, conforme dados da CNN: