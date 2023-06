Após feriado, Banco do Brasil abre dia 9 de junho

O dia de Corpus Christi, celebrado em 8 de junho, não é feriado nacional, mas os bancos fecharam na quinta-feira. A boa notícia para o público é que o Banco do Brasil abre dia 9 de junho em todo o Brasil.

Banco do Brasil abre dia 9 de junho que horas?

Como sexta não é feriado, nem ponto facultativo, o atendimento ao público será retomado pelos bancos nesse 9 de junho, em horário normal, de acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Com isso, as contas de água, energia, telefone, além de carnês com vencimento no dia 8, poderão ser pagos, sem acréscimo, nesta sexta.

No sábado, 10 de junho, as áreas de autoatendimento dos bancos estarão disponíveis aos clientes, assim como os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas.

Em São Paulo, as loterias também vão rodar normalmente após o feriado, com o sorteio da Quina e Lotofácil, entre outras.

Em contrapartida, o rodízio municipal de veículos ficará suspenso na quinta e sexta-feira. A restrição de veículos conforme o final da placa volta a vigorar na segunda-feira, 12 de junho.

Confira todos os feriados bancários de 2023

20 de fevereiro, segunda-feira: Carnaval;

21 de fevereiro, terça-feira: Carnaval;

07 de abril, sexta-feira: Sexta-feira da Paixão;

21 de abril, sexta-feira: Dia de Tiradentes;

1º de maio, segunda-feira: Dia do Trabalho;

8 de junho, quinta-feira: Corpus Christi;

7 de setembro, quinta-feira: Independência do Brasil;

12 de outubro, quinta-feira: Nossa Senhora Aparecida;

2 de novembro, quinta-feira: Dia de Finados;

15 de novembro, quarta-feira: Proclamação da República;

25 de dezembro, segunda-feira: Natal.

29 de dezembro sexta-feira, último dia útil do ano (Não haverá expediente ao público)

Veja: Corpus Christi: 8 de junho é feriado, mas sexta emenda em SP?