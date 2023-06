Dia 8 de junho é feriado, mas sexta também emenda em SP?

Em São Paulo, o dia 8 junho é feriado em celebração a Corpus Christi. A data católica cai em uma quinta-feira, mas como fica a sexta, 9? Veja o que abre e fecha nesse feriadão.

Dia 8 de junho é feriado do que?

Corpus Christi – comemorado dia 8 de junho de 2023 – para a Igreja Católica é a celebração do sacramento da Eucaristia, a transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus Cristo. A celebração remonta ao século XIII e foi instituída pelo Papa Urbano IV, com o objetivo de reforçar a devoção e a fé dos fiéis.

Essa é uma das datas mais significativas do calendário brasileiro, unindo tradições religiosas e manifestações culturais. A data é comemorada anualmente, sempre na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em uma celebração que atrai a atenção de fiéis e curiosos em todo o país. Portanto, o dia de Corpus Christi muda a cada ano.

No Brasil, o feriado de Corpus Christi é marcado por uma série de tradições e rituais, como a confecção dos tapetes de rua. Milhares de pessoas se reúnem nas cidades para criar verdadeiras obras de arte com flores, serragem colorida, folhas e outros materiais, formando desenhos e figuras que representam símbolos religiosos.

Diversas cidades adotaram a data como feriado, a exemplo de São Paulo. No entanto, o dia 8 de junho não é um feriado nacional.

Dia 9 de junho também é feriado?

Em São Paulo, o 8 de junho é feriado municipal, mas o 9 de junho é ponto facultativo, o que significa que nem todos os serviços vão operar normalmente. A prefeitura da capital paulista informou que no dia 9 de junho não haverá expediente, em razão da emenda do feriado de Corpus Christi. Quem trabalham em repartição pública federal também vai emendar com o fim de semana.

Já os bancos e a Bolsa de Valores brasileira, a B3, não vão aderir ao feriado prolongado de Corpus Christi. Eles fecham na quinta-feira (8) e reabrem na sexta-feira (9). As loterias também vão operar normalmente após o feriado, com o sorteio da Quina e Lotofácil, entre outras.

Em contrapartida, o rodízio municipal de veículos ficará suspenso na quinta e sexta-feira. A restrição de veículos conforme o final da placa volta a vigorar na segunda-feira, 12 de junho.

Veja como é o rodízio de SP:

Segunda-feira: não circulam veículos com placas de final 1 e 2;

Terça-feira: não circulam veículos com placas de final 3 e 4;

Quarta-feira: não circulam veículos com placas de final 5 e 6;

Quinta-feira: não circulam veículos com placas de final 7 e 8;

Sexta-feira: não circulam veículos com placas de final 9 e 0.