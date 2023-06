Rodízio de SP amanhã está suspenso para placas final 9 e 0

Rodízio foi suspenso na quinta por causa do feriado de Corpus Christi

Passado o feriado de Corpus Christi, neste sexta-feira, 9 de junho, o rodízio em SP seguirá suspenso nas ruas do centro expandido da capital paulista. Com isso, os veículos com placas final 9 e 0 poderão circular sem restrição de horário hoje. A informação é da Prefeitura de SP.

Com o rodízio amanhã suspenso, quando volta?

O rodízio de veículos em São Paulo volta na segunda-feira, 12 de junho, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes. A restrição ocorre das 7h às 10h e das 17h às 20h, e quem descumprir a lei pode ser multado em até R$ 130,16.

A suspensão não vale para veículos pesados (caminhões) e nem para as demais restrições, como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF).

Normalmente, o rodízio de veículos em São Paulo funciona das 7h às 10h e das 17h às 20h de segunda a sexta-feira. A regra funciona assim: placas final 1 e 2 não podem circular às segundas-feiras; final 3 e 4 não circulam às terças; 5 e 6, às quartas; quem tem carro com placa final 7 e 8 está proibido de trafegar às quintas-feiras e às sextas não circulam as placas 9 e 0.

De maneira geral, estão isentos das restrições pessoas com problemas de saúde que comprometa a mobilidade, em tratamento de doença grave ou quem faz o transporte delas, médicos e serviços públicos e/ou essenciais, como coleta de lixo, correios, serviços funerários, manutenção de rede elétrica, transporte escolar, motos, entre outros. Veículos de outras cidades não são isentos do rodízio.

A proibição leva em conta o último número da placa do veículo e o descumprimento é considerado uma infração média, além de quatro pontos na carteira. Vale ressaltar que o mesmo motorista pode ser multado por desobediência duas vezes no mesmo dia.

Dias de rodízio em SP

Finais 1 e 2: das 7h às 10h e das 17h às 20h de segunda-feira

Finais 3 e 4: das 7h às 10h e das 17h às 20h de terça-feira

Finais 5 e 6: das 7h às 10h e das 17h às 20h de quarta-feira

Finais 7 e 8: das 7h às 10h e das 17h às 20h de quinta-feira

Finais 9 e 0: das 7h às 10h e das 17h às 20h na sexta-feira

Qual é a área restrita para circulação em dias úteis em São Paulo?

Em 2023, a área compreendida como Centro Expandido, onde o rodízio é válido, inclui o Mini Anel Viário, formado pelas marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes e Afonso D’Escragnolle Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, avenidas Tancredo Neves e Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo e avenidas Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf.

Para mais informações, dúvidas, reclamações, avisos de necessidade de remoção e sugestões, a central de atendimento da prefeitura de São Paulo atende 24 horas por dia pelo número 156.

