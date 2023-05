Calendário do 13º salário do INSS - Foto: divulgação

Aposentados do INSS não terão 13º em dezembro; entenda

Aposentados e pensionistas do INSS não receberão o 13º salário em dezembro de 2023. Isso porque, o benefício será antecipado e pago em duas parcelas no primeiro semestre deste ano. Dessa forma, os beneficiários não terão parcelas extras no final de ano.

Calendário do 13º salário do INSS

A primeira parcela do 13º salário para aposentados e pensionistas será depositada entre entre maio e julho. E a segunda, também até o mês 7. O calendário de recebimento foi dividido conforme o número final do benefício. Ao passo que, primeiro receberam aqueles que recebem R$ 1.320 e depois aqueles com contracheque maior.

Calendário do 13º salário para quem recebe até 1 salário mínimo (1ª e 2ª parcela).

Final 1 - primeira parcela cai em 25 de maio e segunda parcela cai em 26 de junho

Final 2 - primeira parcela cai em 26 de maio e segunda parcela cai em 27 de junho

Final 3 - primeira parcela cai em 29 de maio e segunda parcela cai em 28 de junho

Final 4 - primeira parcela cai em 30 de maio e segunda parcela cai em 29 de junho

Final 5 - primeira parcela cai em 31 de maio e segunda parcela cai em 30 de junho

Final 6 - primeira parcela cai em 1 de junho e segunda parcela cai em 3 de julho

Final 7 - primeira parcela cai em 2 de junho e segunda parcela cai em 4 de julho

Final 8 - primeira parcela cai em 5 de junho e segunda parcela cai em 5 de julho

Final 9 - primeira parcela cai em 6 de junho e segunda parcela cai em 6 de julho

Final 0 - primeira parcela cai em 7 de junho e segunda parcela cai em 7 de julho

Calendário do 13º salário para quem recebe mais que um salário mínimo (1ª e 2ª parcela).

Finais 1 e 6 - primeira parcela cai em 1 de junho e segunda parcela cai em 3 de julho

Finais 2 e 7 - primeira parcela cai em 2 de junho e segunda parcela cai em 4 de julho

Finais 3 e 8 - primeira parcela cai em 5 de junho e segunda parcela cai em 5 de julho

Finais 4 e 9 - primeira parcela cai em 6 de junho e segunda parcela cai em 6 de julho

Finais 5 e 0 - primeira parcela cai em 7 de junho e segunda parcela cai em 7 de julho

Vai ter 14º salário?

O pagamento extra ainda não foi liberado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pois, para entrar em vigor, o auxílio depende da aprovação de um projeto de lei que foi apresentado ainda durante a pandemia de Covid-19 e que ainda está em tramitação.

Tudo começou em agosto de 2020, quando o deputado Pompeo de Mattos (PDT) apresentou o Projeto de Lei 4367/20 com o objetivo de fornecer um auxílio financeiro aos segurados do INSS durante a crise sanitária causada pela covid-19.

Após quase dois anos desde a apresentação do projeto, os beneficiários ainda aguardam pelo pagamento do 14º salário, que é visto como uma compensação retroativa pelas dívidas adquiridas durante os anos de 2020 e 2021, período em que o Brasil enfrentou a fase mais crítica da pandemia e quando o benefício deveria ter sido concedido.

